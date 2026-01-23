Krebskranker Thomas Gottschalk gibt ein Gesundheitsupdate

Thomas Gottschalk (75) hat nach Wochen der Funkstille persönlich ein Lebenszeichen gegeben – und das klingt hoffnungsvoll. In München traf der Entertainer bei einer zufälligen Begegnung einen Reporter von ntv und berichtete, wie es ihm aktuell geht. An seiner Seite war Ehefrau Karina, die sichtbar gelassen wirkte. Gemeinsam machten beide deutlich, dass sich etwas bewegt: "Mir geht es besser, ich freue mich wirklich. Ich bleibe euch noch erhalten!", sagte Thomas. Karina ergänzte bei RTL Exclusiv: "Mein Mann macht Fortschritte, große Fortschritte. Wir sind darüber sehr glücklich. Es wird!" Es ist das erste Update seit Beginn Dezember, als bekannt geworden war, dass der Moderator an einem aggressiven epitheloiden Angiosarkom leidet.

Zu seinem TV-Zugpferd Wetten, dass..? äußerte sich Thomas bei dem kurzen Aufeinandertreffen nicht, obwohl die Kultshow gerade selbst einen Neustart erlebt. Bill (36) und Tom Kaulitz (36) sollen die Moderation künftig übernehmen. Show-Erfinder Frank Elstner (83) begrüßte die Wahl öffentlich und lobte die frische Besetzung, während Komiker Mike Krüger (74) das Thema mit Humor kommentierte. Für Thomas stand an diesem Tag aber offenkundig die eigene Genesung im Mittelpunkt. Der 75-Jährige konzentriert sich weiterhin auf seine Gesundheit und vermied jede Diskussion über Termine, Projekte oder ein mögliches TV-Rendezvous.

Privat hatte sich der Moderator schon vor seinem öffentlichen Rückzug neu sortiert. Gemeinsam mit Karina verlegte Thomas sein Leben von Baden-Baden in Richtung München, während sie auf den Einzug in ein neues Zuhause im Umland warten. Die vergangenen Monate standen für das Paar im Zeichen von Umzugskartons, Übergangswohnungen und Klinikaufenthalten – ein Alltag, den sie bewusst so ruhig wie möglich gestalten. Der Entertainer gilt im Freundeskreis als jemand, der sich lieber im kleinen Kreis austauscht, als ständig über seine Gesundheit zu sprechen; viele Unterstützungsgesten laufen deshalb abseits der Kameras. Karina, die ihn bei Terminen und Arztbesuchen begleitet, gilt dabei als wichtigste Stütze an seiner Seite, während Thomas den Kontakt zu engen Freunden und Wegbegleitern pflegt, die ihn seit Jahrzehnten durchs Showgeschäft begleiten.

Getty Images Thomas Gottschalk auf dem roten Teppich der Kurier Romy Gala in Kitzbühel, November 2025

Imago Musiker Bill Kaulitz und Moderator Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?", Freiburg, 03.10.2009

Getty Images Karina Mroß und Thomas Gottschalk, Bambi-Verleihung 2025