Bekannte bestürzt über Umgang mit krankem Thomas Gottschalk

Am Samstagabend nahm Thomas Gottschalk (75) in der RTL-Sendung Denn sie wissen nicht, was passiert endgültig Abschied von seiner TV-Karriere. Der Moderator entschied sich trotz einer schweren Krebserkrankung dafür, ein letztes Mal eine mehrstündige Unterhaltungsshow zu bestreiten und sein Publikum zu begeistern. Kritische Stimmen im Netz ließen nicht lange auf sich warten, doch seine langjährige Kollegin Uschi Dämmrich von Luttitz, die ihn seit den gemeinsamen Anfängen beim Bayerischen Rundfunk kennt, stellte sich hinter ihn. Sie verfolgte den Abend bewegt vor dem Bildschirm, wie sie der Abendzeitung berichtete.

Thomas hatte sich laut Uschi zwischen einem stillen Rückzug und einem letzten großen Showauftritt entscheiden müssen. Seine Wahl kann sie gut nachvollziehen: "Wenn man etwas unbedingt machen möchte, es dann aber doch nicht tut, dann ärgert man sich später höchstwahrscheinlich darüber", erklärte sie im Interview. Gleichzeitig kritisierte sie den Umgang vieler Menschen im Internet mit Thomas' Abschied als "schauderhaft" und zeigte sich erschüttert über die mangelnde Wertschätzung. "Es ist so wichtig, dass wir den Menschen Wertschätzung entgegenbringen. Ich habe Thomas immer wertgeschätzt, er ist ein ganz besonderer Mensch", verlieh Uschi ihren Worten Nachdruck. Für seinen letzten Auftritt erntete der Showmaster in der Tat einige Kritik, aber auch viel Zuspruch. Die guten Einschaltquoten und zahlreiche positive Kommentare belegen, dass Thomas die Menschen immer noch berührt. Nach der Sendung kündigte der Entertainer in einer Instagram-Botschaft eine sechsmonatige Pause an, um sich seiner Genesung zu widmen.

Thomas' Abschied war ein bewegender Moment, nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für seine ehemaligen Mitstreiter Günther Jauch (69) und Barbara Schöneberger (51). Während sich Günther und Barbara am Samstag lediglich als Gastgeber der Sendung "Denn sie wissen nicht, was passiert" verabschiedeten, war es für Thomas das Ende einer Ära. Über fünf Jahrzehnte hinweg prägte er ikonische TV-Momente. Unter goldenem Konfetti verließ er nun ein letztes Mal die Bühne – ein Bild, das seinen selbstbestimmten Schlussstrich unter eine beeindruckende Karriere perfekt unterstreicht.

Getty Images Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?"

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk

Getty Images Thomas Gottschalk auf dem roten Teppich bei der Bambi-Verleihung in München, 13. November 2025