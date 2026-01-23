"Klum-Adoptivsöhne": Thomas Gottschalk war nie Kaulitz-Fan

Seit kurzem ist es amtlich: Bill Kaulitz (36) und Tom Kaulitz (36) werden am 5. Dezember in Halle (Saale) als Moderationsduo von Wetten, dass..? auf der Bühne stehen – bei jener Show, mit der Thomas Gottschalk (75) jahrzehntelang verbunden war. Doch dass der beliebte Moderator nicht viel von den Zwillingen hält, ließ er schon in der Vergangenheit mehrfach durchblicken: Bereits als sich die beiden vor rund zwei Jahren als mögliche Nachfolger ins Gespräch brachten, reagierte er spürbar kühl. In seinem Podcast "Die Supernasen" sprach er ihnen jegliche Eignung ab und verspottete sie als "Adoptivsöhne von Heidi Klum". Später legte Thomas nach und klagte über eine junge Generation, "bei der Bill Kaulitz populärer ist als Jimi Hendrix". Die Brüder konterten öffentlich, nannten ihn eine "Miesmuschel" – und machten klar, dass sie sich von Thommys Autorität nicht einschüchtern lassen.

Brisant wird das Comeback von "Wetten, dass..?" auch durch frühere Wortgefechte jenseits der Nachfolgefrage. Nach Thommys umstrittenem Auftritt bei der Bambi-Verleihung, bei dem er über Cher (79) sagte, sie sei "die einzige Frau, die ich in meinem Leben ernst genommen habe", folgte eine Entschuldigung im Spiegel, er nehme den Spruch "ausdrücklich zurück". Bill und Tom kommentierten das in ihrem eigenen Podcast scharf als "Blödsinn" und erklärten: "Das ist Thomas, wie er schon immer war." Als das Moderationsurgestein Ende 2024 gemeinsam mit Mike Krüger (74) "Die Supernasen" schließlich beendete, jubelte Bill im Podcast hörbar. Zur aktuellen Moderationsentscheidung schweigt Thomas bisher – er konzentriert sich auf seine Genesung.

Rückendeckung erhalten die Zwillinge von "Wetten, dass..?"-Erfinder Frank Elstner (83), der sie laut Bild als "zwei moderne Jungs" lobt, die bereit seien, Verantwortung zu übernehmen. Abseits aller Sticheleien funktionieren Bill und Tom als eingespielte Einheit: Tom geerdet, familiär, Bill extrovertiert und detailversessen. Sie teilen ihre beruflichen Aufgaben intuitiv, treiben sich gegenseitig an, ohne sich zu überholen. Genau dieses Zusammenspiel wollen sie ins Rampenlicht übertragen – als großes Experiment, als persönliche Bewährungsprobe und als Einladung an das Publikum, sie in dieser ehrwürdigen Rolle von einer ganz neuen Seite kennenzulernen.

Imago Musiker Bill Kaulitz und Moderator Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?", Freiburg, 03.10.2009

Getty Images Tom Kaulitz, Heidi Klum und Bill Kaulitz im November 2019

Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz beim Special Screening der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 2 im Delphi Filmpalast, Berlin