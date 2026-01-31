Gag-Vertrag: Wolter-Twins über "Wetten, dass..?"-Moderation

Kaum ist klar, wer das legendäre Wetten, dass..? beim großen Comeback moderieren wird, meldet sich ein anderes Zwillings-Duo lautstark zu Wort: Benni und Dennis Wolter erinnern daran, dass sie mit Thomas Gottschalk (75) einen augenzwinkernden "Nachfolge-Deal" geschlossen hatten. Der Spaß-Vertrag entstand im Mai 2023 bei einem Besuch von Thomas im "World Wide Wohnzimmer" der YouTuber in Düsseldorf. Jetzt, nachdem das ZDF am 21. Januar verkündet hat, dass Bill (36) und Tom Kaulitz (36) am 5. Dezember 2026 übernehmen, sticheln die Wolters gut gelaunt Richtung Sender – und bekennen gleichzeitig, wie sehr sie das Kult-Format lieben.

Das Format "Wetten, dass..?" begleitet die Wolter-Zwillinge seit ihrer Kindheit. Die Show gehörte für sie zum festen Familienritual vor dem Fernseher. Seit 2010 sind die Brüder mit ihrem YouTube-Format erfolgreich, ihr Sofa wurde im Laufe der Jahre zur Adresse für ganz unterschiedliche Gäste – von Olaf Scholz (67) bis zu Internet-Star MontanaBlack (37). Auch Thomas reihte sich in diese Gästeliste ein und setzte damals gut gelaunt seine Unterschrift unter den Spaß-Vertrag. Hinter ihrem Gag steckt jedoch echter Ehrgeiz: "Ehrlich gesagt – und daraus machten wir nie einen Hehl – sehr, sehr gern", antworten sie auf die Frage von Bild, ob sie das ZDF-Flaggschiff moderieren würden. Eigene Ideen hätten sie "en masse", verraten wollen sie sie aber nicht.

Bill und Tom flimmern im Dezember dann bei einem Samstagabend-Giganten live aus Halle (Saale) über den TV-Bildschirm. Seit der Ankündigung betonen die Zwillinge immer wieder, wie groß der Respekt vor dem Format ist – und wie sehr sie den Reiz der Live-Situation lieben. Statt Frust über den verpassten Job überwiegt bei Benni und Dennis die Vorfreude auf das Comeback der Show mit Bill und Tom. Die YouTube-Stars schwärmen von einer sofortigen "Zwillings-Connection", wenn sie den beiden Musikern begegnen, und loben deren Stilgefühl. "Wir mögen Bill und Tom sehr!", sagen sie.

Anzeige Anzeige

Dennis und Benni Wolter, YouTube-Stars

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk im November 2023

Anzeige Anzeige

Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz beim Special Screening der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 2 im Delphi Filmpalast, Berlin