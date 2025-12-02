Thomas Gottschalks Sohn Roman äußert sich zur Krebsdiagnose

Thomas Gottschalk (75) hat seine schwere Krebsdiagnose nun öffentlich gemacht und dabei die Unterstützung seiner Familie erfahren. Sein Sohn Roman Gottschalk, der in den USA lebt, hat in einer Instagram-Story über den mutigen Schritt seines Vaters gesprochen. "Ich bin stolz auf meinen Vater, dass er seine Krebsdiagnose ins Öffentliche gebracht hat", schrieb der 43-Jährige und fügte hinzu: "Ich weiß, das war nicht leicht für ihn." Der Moderator möchte sich jetzt auf seine Gesundheit konzentrieren, und Roman betonte, dass er und die Familie ihm in dieser schwierigen Zeit beistehen werden.

Bei der Erkrankung handelt es sich um ein epitheloides Angiosarkom, eine extrem seltene und bösartige Tumorerkrankung, die von den Zellen der Blutgefäße ausgeht. Diese Krebsart betrifft überwiegend Männer und weist unspezifische Symptome auf, die oft erst spät erkannt werden. Die Krankheit kann in verschiedenen Körperregionen auftreten, wobei sich Metastasen auf der Innenseite der Adern oder Lymphbahnen bilden können. Thomas hat die Diagnose bereits über Monate für sich behalten, um in Ruhe einen Umgang damit zu finden, bevor er die Entscheidung traf, mit seiner Krankheit an die Öffentlichkeit zu gehen.

Die Familie Gottschalk ist bekannt für ihren engen Zusammenhalt, der auch in früheren schwierigen Zeiten eine wichtige Rolle spielte. Thomas' Ehefrau Karina Mroß hatte laut Berichten bereits früh Veränderungen im Verhalten ihres Mannes bemerkt, die sie veranlassten, ihn zu einem Arztbesuch zu bewegen. Dieser Schritt stellte sich als entscheidend heraus. Auch Roman hebt die Unterstützung innerhalb der Familie hervor, die trotz der geografischen Distanz stets füreinander da ist. Thomas selbst hat in der Vergangenheit auch immer wieder betont, wie wichtig ihm familiärer Rückhalt ist.

Instagram / golfmitgottschalk Thomas Gottschalk mit seinem Sohn Roman, Juli 2023

Imago Auftritt bei der ARD-Show: Thomas Gottschalk beim Adventsfest der 100.000 Lichter 2024 in Suhl

Instagram / thereal.thomasgottschalk Thomas Gottschalk und Karina Mroß in London, August 2025