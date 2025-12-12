Nach Fruchtbarkeitsproblem: Sophie Kasaei erwartet ein Baby

Sophie Kasaei (36) und Jordan Brook (30) werden Eltern – und haben die süße Neuigkeit in einem festlichen Video auf Instagram geteilt. In dem Clip schmückt das Paar zu Hause den Weihnachtsbaum und hängt eine Kugel auf, auf der steht: "Fröhliche Weihnachten, Mummy und Daddy. Wir sehen uns 2026." Dazu zeigt die Reality-Darstellerin ihren positiven Schwangerschaftstest, und beide brechen vor Freude in Tränen aus. Am Ende des Videos erscheint die Einblendung: "Baby Brook kommt 2026." In der Caption schreibt Sophie: "Das magischste Geschenk. Fröhliche Weihnachten von uns dreien."

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Freunde und Fans fluteten die Kommentarspalten mit Glückwünschen. Ferne McCann (35) jubelte: "Oh, das sind absolut wunderschöne Nachrichten. Ich habe Gänsehaut, was für ein Wahnsinnsvideo. Glückwunsch an euch beide." Olivia Bowen (31) legte nach: "Oh mein Gott, das ist das schönste, glücklichste, magischste Ding, ich freue mich so sehr für euch." Auch Phoebe Tomlinson gratulierte: "So, so glücklich für dich, Engel!" Besonders rührend meldete sich Charlotte Crosby (35) zu Wort: "Ich war noch nie in meinem Leben so glücklich für jemanden! [...] Ich kann es nicht erwarten, dich zu treffen, kleines Baby!"

Bereits vor einigen Monaten hatten die beiden The Only Way Is Essex-Stars offen über ihren schwierigen Weg zum ersehnten Nachwuchs gesprochen. Sophie berichtete gegenüber dem OK! Magazine: "Ich dachte, ich werde sofort schwanger, aber es ist viel schwieriger, als man denkt." Nach der Endometriose-Diagnose 2020 und wiederholten Ovulationstests fühlten sich Sophie und Jordan phasenweise stark unter Druck gesetzt. Besonders eine seltene, falsche Schwangerschaftsdiagnose setzte ihnen laut eigenen Aussagen damals emotional zu. Trotzdem gab Sophie sich kämpferisch und betonte: "Ich gebe nicht auf. Es wird eines Tages passieren."

Instagram / sophiekasaei_ Sophie Kasaei und Jordan Brook

Instagram / sophiekasaei_ Sophie Kasaei, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / sophiekasaei_ Jordan Brook und Sophie Kasaei