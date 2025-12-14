So emotional reagierte Sophie Kasaei auf die Schwangerschaft

Sophie Kasaei (36) hat ihren wohl bewegendsten Moment mit der Welt geteilt: Die Reality-TV-Bekanntheit erwartet aktuell ihr erstes Kind mit ihrem Partner Jordan Brook (30) und zeigt nun auf Instagram, wie sie in Tränen ausbricht, als ein Schwangerschaftstest endlich positiv ausfällt. In dem Clip berichtet sie, wie sie zunächst einen Schwangerschaftstest mit nur einer schwachen Linie machte. Ein zweiter Test lieferte schließlich die eindeutige Bestätigung, bevor Sophie in Tränen ausbrach. "Nach Jahren und Monaten negativer Tests und herzzerreißender Momente, in denen ich jeden Monat wieder wusste, dass es nicht geklappt hat, konnte ich meinen Augen kaum trauen, als der Test positiv war", schreibt sie zu ihrem Beitrag.

Das Paar hatte in den vergangenen Jahren mit ihrem Kinderwunsch zu kämpfen, wie die 36-Jährige auch in ihrem Post offenbart. Nach zahlreichen Rückschlägen sah sie die positiven Testergebnisse als Wunder an. "Ich habe es immer geliebt, die Enthüllungsvideos von anderen zu sehen und mir vorzustellen, wie es wohl wäre, wenn ich endlich an der Reihe wäre. Und jetzt kann ich es kaum fassen, dass ich mein eigenes Video poste", schwärmt der Geordie Shore-Star. Sophie unterzog sich für ihren Herzenswunsch speziellen Therapien wie der Lymphozyten-Immuntherapie, die ihr offenbar entscheidend half. Das emotionale Video ihrer Schwangerschaftsverkündung wurde von weiteren Szenen begleitet, darunter auch Jordan, der vor Freude fassungslos war.

Für ihre Ankündigung griffen Sophie und Jordan auf ein winterliches Ritual zurück, das ihnen Hoffnung schenkte: Sie hatten eine Babydecke verpackt und unter den Weihnachtsbaum gelegt, mit dem Wunsch, dass 2025 ihr Jahr wird. In ihrem Clip tanzten sie festlich vor dem Baum, Sophie legte eine Hand auf ihren Babybauch, und Jordan küsste ihn. In den Kommentaren schrieb er: "Mein geliebtes Mädchen. Ich bin so stolz auf dich. Ich bin so stolz auf uns. Wir haben die Hoffnung nie verloren, und aus unserem schwersten Kampf ist das größte Wunder entstanden." Die Influencerin teilte zudem Aufnahmen vom Ultraschall, dem positiven Test und einem Baumschmuck mit der Botschaft: "Frohe Weihnachten, Mummy und Daddy. Wir sehen uns 2026."

Instagram / sophiekasaei_ Sophie Kasaei, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / sophiekasaei_ Sophie Kasaei

Instagram / sophiekasaei_ Sophie Kasaei und Jordan Brook