Darum weinte Sophie Kasaei während Dreh von "Geordie Shore"

Während der Dreharbeiten zur neuen Staffel von Geordie Shore in Thailand hat Sophie Kasaei (35) einen emotionalen Moment erlebt, der sie sogar zu Tränen rührte. Die Reality-TV-Darstellerin zog sich mit ihrer besten Freundin und Co-Star Abbie Holborn (27) zurück, um ein privates Gespräch zu führen, doch die allgegenwärtigen Kameras ließen ihr keinen Raum für Privatsphäre: "Nichts ist bei dieser Show ein Geheimnis", kritisierte sie im Gespräch mit The Sun auf der "Geordie Shore"-Launch-Party. Auslöser für ihre Emotionen sei der romantische Heiratsantrag ihres Co-Stars James Tindale an dessen Freundin gewesen. Sophie erklärte später im Interview: "Ich war nicht traurig, weil ich nicht selbst einen Antrag bekommen habe. Aber ich hatte ein kleines Tief und sagte zu Abbie: 'Ich kann es kaum erwarten, dass dieser Moment für mich kommt.'"

Die Themen Familie und Kinder beschäftigen Sophie und ihren Freund, den ehemaligen The Only Way Is Essex-Star Jordan Brook (29), schon länger. Offen sprechen die beiden über ihre Herausforderungen, die sie bei ihrem Vorhaben, eine eigene Familie zu gründen, begleiten. Sophie, die an Endometriose leidet, erzählte bereits in früheren Interviews mit der Zeitung von ihren Strapazen. Jordan berichtete seinerseits von der emotionalen Belastung, die ein falscher Schwangerschaftstest bei ihm ausgelöst hatte. "Ich und Sophie haben verdammt viel zu tun, vor allem mit unserer Fruchtbarkeitsreise". Darauf liege sein Hauptaugenmerk: "Ich habe in der letzten Serie alle meine Spermatests machen lassen – die Ergebnisse waren erstaunlich." Obwohl es noch kein Anzeichen für ein Baby gebe, sei er froh, ihren Weg teilen zu können, um Paaren in ähnlichen Situationen die Angst zu nehmen: "Vor allem von meiner Seite aus, um den Männern Mut zu machen, darüber zu sprechen."

Sophie, die seit Ende 2022 mit Jordan zusammen ist, betonte in der Vergangenheit, wie wichtig ihr die Unterstützung ihres Partners ist. Die beiden verbringen nicht nur ihre Freizeit zusammen, sondern meistern auch berufliche Projekte gemeinsam. Für Jordan ist der nächste große Wunsch die Vaterschaft. Sophie, die für ihre ehrliche und ungeschönte Art bekannt ist, sagte gegenüber Heat augenzwinkernd, dass Jordan die aktuelle Phase des "Übens" sichtlich genieße.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die "Geordie Shore"-Stars Abbie Holborn und Sophie Kasaei 2018 bei den National Reality TV Awards.

Anzeige Anzeige

Instagram / jordanbrook11 Jordan Brook und Sophie Kasaei

Anzeige Anzeige

Anzeige