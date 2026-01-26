Junge oder Mädchen? Sophie Kasaei verrät das Babygeschlecht

Sophie Kasaei (36) könnte derzeit kaum glücklicher sein: Die Reality-Bekanntheit und ihr Partner Jordan Brook (30) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Am Wochenende lud das Paar zu einer Gender-Reveal-Party ein, bei der Freunde und Familie gespannt darauf warteten, das Geschlecht des Babys zu erfahren. In einem Instagram-Post teilt Sophie den besonderen Moment nun auch mit ihren Fans. In dem Clip drücken sie gemeinsam auf einen roten Knopf, kurz darauf erleuchtet blaues Feuerwerk den Himmel – damit ist klar: Baby Brook wird ein Junge!

Zu den Bildern der Party veröffentlicht der Geordie Shore-Star eine emotionale Botschaft. "Gestern war eines der magischsten Erlebnisse, die wir je fühlen durften. Die Liebe in diesem einen Raum war unbeschreiblich – all unsere Freunde und unsere Familie vereint, von denen jeder Einzelne unseren gemeinsamen Weg geprägt hat", schwärmt sie. Zudem richtet Sophie liebevolle Worte an ihr ungeborenes Kind: "An unser zukünftiges Baby: Du wirst so sehr geliebt. Wir sind für immer gesegnet und unendlich dankbar, deine Eltern sein zu dürfen. Wir lieben dich."

Schon vor zwei Monaten hatten Sophie und ihr Partner die frohe Botschaft auf besonders festliche Weise verkündet. In einem liebevoll inszenierten Instagram-Video schmückten die beiden zu Hause den Weihnachtsbaum und hängten dabei eine Kugel mit der Aufschrift "Fröhliche Weihnachten, Mummy und Daddy. Wir sehen uns 2026" auf. Die Influencerin zeigte zudem ihren positiven Schwangerschaftstest und beide konnten ihre Tränen der Freude kaum zurückhalten. In der Caption schrieb Sophie damals: "Das magischste Geschenk. Fröhliche Weihnachten von uns dreien."

Instagram / sophiekasaei_ Sophie Kasaei, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / sophiekasaei_ Sophie Kasaei und Jordan Brook, Dezember 2025

Instagram / sophiekasaei_ Sophie Kasaei und Jordan Brook

