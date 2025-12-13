Sophie Kasaei hat Schuldgefühle während der Schwangerschaft

Sophie Kasaei (36) hat auf Instagram offen über die Schattenseiten ihres Schwangerschaftsstarts gesprochen – und dabei ihren wachsenden Babybauch stolz gezeigt. Die Geordie-Shore-Bekanntheit erwartet zusammen mit Freund Jordan Brook das erste gemeinsame Kind, das 2026 zur Welt kommen soll. In einer neuen Bilderreihe gibt Sophie nun Einblicke in die ersten Wochen ihrer Schwangerschaft, die sie als besonders hart beschreibt.

Zu sehen ist die werdende Mutter zu Hause, mal in einem pink gestreiften Body vor dem Spiegel, mal gemütlich in Leggings und Hoodie. An ihrer Seite: Jordan, der ihr einen Kuss auf die Stirn drückt, und Hund Bella. Trotz reichlich Unterstützung sei die erste Zeit hart gewesen, gibt Sophie zu. "Nachdem ich jahrelang versucht hatte, schwanger zu werden, und all das durchgemacht hatte, fühlte ich mich so schuldig, dass ich die ersten Wochen einfach nicht genießen konnte. Ich war wirklich sehr niedergeschlagen", schreibt sie zu den Aufnahmen.

In der Vergangenheit hat Sophie schon mehrfach darüber gesprochen, wie schwierig es ihr und Jordan fiel, schwanger zu werden. 2020 wurde die Britin mit Endometriose diagnostiziert – eine Krankheit, die die Fruchtbarkeit einschränken kann. Nachdem sie lange mit regelmäßigen Ovulationstests versucht hatten, ihre Chancen auf ein Baby zu erhöhen, versuchten sie Anfang des Jahres einen neuen Ansatz: den Druck herauszunehmen. Tatsächlich wurden ihre Anstrengungen belohnt und Sophie gab vor wenigen Tagen bekannt, Nachwuchs zu erwarten.

Instagram / sophiekasaei_ Sophie Kasaei, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / sophiekasaei_ Sophie Kasaei, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / sophiekasaei_ Jordan Brook und Sophie Kasaei

