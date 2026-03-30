Sophie Kasaei ist vor Geburt ihres Babys im "Nestbau-Modus"

Sophie Kasaei (36) bereitet sich auf die Geburt ihres ersten Kindes vor, während ihr Verlobter Jordan Brook (31) weiterhin im Krankenhaus liegt. Der 36-jährige Realitystar teilte am Wochenende auf Instagram mit, dass sie sich im "vollen Nestbau-Modus" befinde und vor der Ankunft ihres Babys ordentlich ausmiste. Auf einem Foto, das Sophie in ihrer Instagram-Story postete, war ihre Küche zu sehen, in der Lebensmittel und zahlreiche Boxen auf den Arbeitsflächen verteilt waren. "Der volle Nestbau-Modus hat begonnen. Komplettes Schrank-Ausmisten", schrieb die werdende Mutter zu dem Schnappschuss. Derweil kämpft ihr Verlobter, der 31-jährige Realitystar Jordan, im Krankenhaus mit den Folgen einer viralen Meningitis.

Jordan gab am Sonntag ein Update zu seinem Gesundheitszustand und veröffentlichte ein Foto von sich im Krankenhaus, auf dem auch seine Blutergüsse zu sehen waren. "Mein Körper fühlt sich geschlagen und gequetscht an und hat Schwierigkeiten, meine antivirale Medikation anzunehmen", erklärte er gegenüber seinen Followern. Der Realitystar beschrieb, dass er müde und erschöpft sei und sich fühle, als hätte er "zehn Runden gegen Mike Tyson" absolviert. Er kämpfe derzeit mit einem Druck auf den Frontallappen seines Gehirns und führe einen mentalen Kampf. "Ich werde das nicht gewinnen lassen", versicherte Jordan. Sophie hatte zuvor mitgeteilt, dass es der "schlimmste Monat ihres Lebens" gewesen sei und sie für den Tag bete, an dem Jordan nach Hause komme.

Sophie und Jordan erwarten gemeinsam einen Sohn, dessen Geburt für Mitte Juni geplant ist. Die beiden sind verlobt und hoffen gerade inständig, dass Jordan bis zur Ankunft ihres Babys wieder vollständig genesen sein wird. Sophie, die durch die Show "Geordie Shore" bekannt wurde, hatte erklärt, dass sie sich im siebten Monat ihrer Schwangerschaft befinde. In einem früheren Post hatte die Influencerin ihre Fans wissen lassen, dass sie von ihrer Familie unterstützt werde, während sie für Jordan da sei. Das einzige, woran sie sich festhalten könne, sei die Hoffnung auf seine Heimkehr, damit sie die letzten Wochen vor der Geburt gemeinsam genießen könnten.

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Instagram / sophiekasaei_ Sophie Kasaei, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / sophiekasaei_ Sophie Kasaei und Jordan Brook, Dezember 2025

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Instagram / sophiekasaei_ Sophie Kasaei