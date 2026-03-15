TOWIE-Star Jordan Brook erlebt mysteriöses Gesundheitsdrama

Jordan Brook (31) liegt seit einer Woche im Krankenhaus und kämpft mit einer mysteriösen Gehirnerkrankung. Der Realitystar aus der britischen Show The Only Way Is Essex leidet unter einer Entzündung und Schwellung des Gehirns, doch die genauen Ursachen sind noch unklar. Seine Freundin Sophie Kasaei (36), bekannt aus Geordie Shore, informierte die Fans auf Instagram über die besorgniserregende Situation und nannte sie einen "Albtraum". Die 36-Jährige, die derzeit in der 22. Schwangerschaftswoche ist, kann ihren Partner nicht im Krankenhaus besuchen, da dies für sie und das ungeborene Baby zu riskant wäre. Stattdessen sind Jordans Verwandte an seiner Seite, während er die notwendige Behandlung und Medikamente erhält: "Seine Familie ist bei ihm und leistet tolle Arbeit, denn für mich und das Baby wäre es zu riskant. Er wird noch ein paar Tage dort bleiben müssen, hoffentlich erholt er sich und ist bald wieder bei mir und dem Babybauch zu Hause."

Jordan selbst meldete sich aus seinem Krankenhausbett zu Wort und beschrieb die Situation als "endlose Hölle". "Ich warte auf Ergebnisse einer Untersuchung, sobald wir sie haben, wird alles klarer sein – was wir wissen, ist, dass eine Entzündung und Schwellung des Gehirns bestätigt wurde. Es ist eine wirklich beängstigende Zeit, die einen daran erinnert, dass wir alle Menschen sind", erklärte er und fügte hoffnungsvoll hinzu: "Ich hoffe, mich ausruhen zu können, wieder fit zu werden und bald wieder zu Hause bei meinem Mädchen und dem Babybauch zu sein, aber momentan scheint das noch weit entfernt. Vielen Dank an alle für die andauernden Nachrichten voller Liebe und Unterstützung."

Das Paar erwartet im Juni sein erstes gemeinsames Kind, nachdem Sophie sich in Athen einer Kinderwunschbehandlung unterzogen hatte. Drei Monate nach der Behandlung erfuhren die beiden von der Schwangerschaft und verkündeten die frohe Botschaft kurz vor Weihnachten mit einer besonderen Christbaumkugel auf Instagram. Auf der herzförmigen Dekoration stand: "Frohe Weihnachten Mami und Papi. Wir sehen uns 2026." In einem Video-Clip zur Bekanntgabe waren Jordan und Sophie gemeinsam vor ihrem Weihnachtsbaum zu sehen, wie sie gemeinsam ihren wachsenden Babybauch umarmten. Ein Weihnachtsstrumpf mit der Aufschrift "Baby Brook kommt 2026" und einem Regenbogen-Motiv rundete die emotionale Ankündigung ab.

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Getty Images Jordan Brook bei der ITV Palooza 2025 im Barbican, London

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Instagram / sophiekasaei_ Jordan Brook und Sophie Kasaei

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Instagram / sophiekasaei_ Sophie Kasaei und Jordan Brook