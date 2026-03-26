Sophie Kasaei gibt Gesundheitsupdate zu Jordan Brook

Sophie Kasaei (36) und ihr Partner Jordan Brook (31) durchleben derzeit eine der schwierigsten Phasen ihres Lebens. Der 31-jährige TOWIE-Star liegt weiterhin im Krankenhaus, nachdem bei ihm virale Meningitis sowie Enzephalitis diagnostiziert wurden – eine seltene und potenziell lebensbedrohliche Entzündung des Gehirns. Die schwangere Sophie, die sich inzwischen in der 28. Schwangerschaftswoche befindet, gab nun auf Instagram ein Update zum Gesundheitszustand ihres Freundes und sprach vom "schlimmsten Monat" ihres Lebens. Die Reality-TV-Darstellerin verbringt ihre Tage am Krankenbett ihres Partners, musste jedoch zwischenzeitlich nach Hause zurückkehren, um selbst etwas Kraft zu tanken.

In ihrer emotionalen Story schilderte Sophie, dass Jordan unter Krampfanfällen leidet, die eine Folge seiner Erkrankungen sind. "Jeder, der schon einmal miterlebt hat, wie ein geliebter Mensch an einer viralen Enzephalitis und Meningitis erkrankt ist, kann nachvollziehen, wie beängstigend das sein kann", schrieb die Influencerin. "Krampfanfälle zu beobachten ist erschreckend, aber er ist in guten Händen." Trotz der belastenden Umstände zeigt Jordan täglich Stärke und ist fest entschlossen, sich nicht von der Krankheit unterkriegen zu lassen. "Unser Baby gibt ihm mehr Kraft denn je", erklärte Sophie laut Daily Mail. Sie bete dafür, dass Jordan bald nach Hause zurückkehren könne, damit sie gemeinsam die letzten Wochen der Schwangerschaft genießen und sich auf ihr erstes Kind vorbereiten können.

Jordan war vor rund zwei Wochen mit einer Schwellung des Gehirns ins Krankenhaus eingeliefert worden. Zunächst waren die Ursachen seiner Beschwerden noch unklar gewesen, und Sophie hatte die Fans auf Instagram über die besorgniserregende Situation auf dem Laufenden gehalten. Der werdende Vater meldete sich dann am Wochenende selbst in einem Video aus dem Krankenhausbett zu Wort und erklärte, dass sich die Schwellung seines Gehirns verschlimmert habe. "Wir sind noch nicht über den Berg, aber wir kommen da durch", betonte er.

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Instagram / jordanbrook11 Jordan Brook und Sophie Kasaei

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Instagram / sophiekasaei_ Sophie Kasaei

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