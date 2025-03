Sophie Kasaei und Jordan leiden unter Fruchtbarkeitsproblem

Sophie Kasaei (35) und Jordan Brook (30), bekannt aus der Reality-Show The Only Way Is Essex, teilen offen ihre Herausforderungen auf dem Weg zur Elternschaft. Seit November 2022 versuchen die beiden, ein Baby zu bekommen, was sich jedoch als schwieriger herausstellt als erwartet. Sophie, die 2020 mit Endometriose diagnostiziert wurde, hat offen über ihre Fruchtbarkeitsprobleme gesprochen und betont gegenüber OK! Magazine: "Ich dachte, ich werde sofort schwanger, aber es ist viel schwieriger, als man denkt." Gemeinsam nahmen sie sich nun eine Auszeit auf Bali, wo sie mit der TOWIE-Crew für die neue Staffel drehen. Jordan zeigt sich glücklich über Sophies Integration in die Gruppe: "Es ist schön, dass sie dabei ist und neue Freundschaften knüpft."

Neben der Arbeit an ihrer Beziehung und der Babyplanung haben sich Sophie und Jordan entschieden, den Druck zu reduzieren. Nach einem Jahr, in dem sie regelmäßig Ovulationstests durchführten, wollen sie es nun entspannter angehen: "Wir machen weiter, aber versuchen, uns nicht mehr so darauf zu versteifen", so Jordan. Besonders eine seltene, falsche Schwangerschaftsdiagnose habe das Paar emotional belastet. Trotzdem lassen die beiden sich nicht entmutigen. "Ich gebe nicht auf. Es wird eines Tages passieren", versichert Sophie, während Jordan ergänzt: "Ich will nichts mehr, als ein Vater zu sein, und ich weiß, dass Sophie eine unglaubliche Mutter wird."

Die Offenheit der beiden über ihr Leben und Sophies Diagnose hat viele Fans berührt. Sophie betont, wie wichtig es sei, das Thema unerfüllter Kinderwunsch offener zu diskutieren: "Es gibt nicht genug Gespräche darüber. Ich möchte darüber sprechen und zeigen, dass niemand allein ist." Seit ihrem Beziehungsbeginn haben Sophie und Jordan immer wieder ihre Reise geteilt. Auch ihre Zeit auf Bali, die in der TOWIE-Staffel thematisiert wird, vermittelt intime Einblicke in ihre Partnerschaft und wirft ein neues Licht auf ihre Bindung zueinander.

Instagram / jordanbrook11 Jordan Brook und Sophie Kasaei im Dezember 2022

Getty Images Sophie Kasaei, britischer Reality-TV-Star

