Sarah Ferguson könnte in "Schwiegermutter-Anbau" ziehen

Sarah Ferguson (66) könnte schon bald ein neues Zuhause in einem unvermuteten Unterschlupf finden: Auf dem 3,5 Millionen teuren Anwesen ihrer Tochter Prinzessin Beatrice (37) in den idyllischen Cotswolds soll die ehemalige Herzogin von York in ein frisch renoviertes Nebengebäude einziehen. Der kleine Anbau, der ursprünglich als Viehstall diente, verfügt über ein Schlafzimmer, einen separaten Eingang und moderne Ausstattung, darunter neue Türen, Fenster und eine aktualisierte Verkabelung. Ein Insider berichtete gegenüber der Daily Mail, dass der Umzug möglicherweise noch vor Weihnachten über die Bühne gehen könnte.

Das Haupthaus von Prinzessin Beatrice und ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (42) wurde in den vergangenen Jahren ebenfalls renoviert und bietet sechs Schlafzimmer, einen großzügigen Garten mit Pool sowie Tennisplätze. Der Nebentrakt, in dem Sarah unterkommen könnte, wurde von den Vorbesitzern bereits umgebaut und erst kürzlich umfassend renoviert. Die eigenständige Wohnmöglichkeit in der Nähe der Familie scheint eine ideale Lösung für Sarah zu sein, die nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Andrew Mountbatten Windsor (65) und dem anstehenden Auszug aus der Royal Lodge dringend eine neue Bleibe sucht. Anders als viele Schwiegersöhne scheint Edoardo der Idee nicht abgeneigt zu sein, da er laut Insidern ein gutes Verhältnis zu seiner Schwiegermutter pflegt.

Schon vor Wochen wurde bekannt, dass Sarah und Andrew das gemeinsam bewohnte Anwesen in Windsor endgültig verlassen müssen. Während für Andrew ein Umzug in ein Cottage auf dem Sandringham-Anwesen geplant ist, scheint Sarahs Suche nach einem neuen Domizil letztlich zur Familie geführt zu haben. Dass sie möglicherweise bei ihrer Tochter Beatrice in unmittelbarer Nähe wohnen könnte, würde nicht nur die Bindung innerhalb der Familie stärken, sondern Sarah auch erlauben, Zeit mit ihrer Enkelin Sienna zu verbringen, die sie liebevoll umsorgt. Ihre zweite Tochter Prinzessin Eugenie (35) hingegen lebt derzeit im Ausland und kann nicht in gleicher Weise Unterstützung leisten.

Imago Sarah Ferguson, Juli 2025

Getty Images Prinzessin Beatrice von York und Edoardo Mapelli Mozzi am 25. Dezember 2023.

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice mit ihrer Mutter Sarah Ferguson