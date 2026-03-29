Sarah Ferguson plante Klonen der Queen-Corgis für TV-Show

Sarah Ferguson (66) soll einem Medienbericht zufolge einen höchst umstrittenen TV-Coup geplant haben. Die ehemalige Herzogin von York habe laut der britischen Zeitung Mail on Sunday mit Produzenten in Los Angeles über eine Realityshow verhandelt, in der die beiden ihr anvertrauten Corgis der verstorbenen Queen (†96), Muick und Sandy, im Mittelpunkt stehen sollten. Dabei soll sogar die Idee aufgekommen sein, die Hunde klonen zu lassen und deren genetische Zwillinge später an Hundefans weltweit zu verkaufen.

Laut dem Bericht suchte Sarah, die derzeit ohne festen Wohnsitz sein soll, im Frühjahr 2023 intensiv nach neuen TV-Projekten und Einnahmequellen, nachdem sich ihre finanzielle Lage durch gekürzte Zuwendungen von König Charles (77) weiter verschlechtert habe. In einem von den Produzenten ausgearbeiteten Konzeptentwurf wird geschildert, wie sie eine Firma namens "The Queen’s Corgis" gründet und mithilfe von Wissenschaftlern und Investoren eine Art Klon-Imperium rund um die royalen Hunde aufziehen will. Das Format sollte Sarah beim Eintauchen in die Welt der Genetik und der Hundezucht begleiten. Dabei sollten auch die Konflikte rund um die ethisch umstrittene Klontechnik thematisiert werden, bei der es häufig zu missgebildeten Welpen kommt. Parallel sei ein alternatives Doku-Konzept diskutiert worden, in dem Sarah sich ganz der exklusiven Corgizucht widmet. Letztlich wurde keine der Ideen umgesetzt.

Ein Sprecher von Sarah betonte gegenüber Mail on Sunday, sie habe "niemals beabsichtigt, die Corgis zu Geld zu machen" und die Gespräche mit den Produzenten aus eigener Entscheidung beendet. Die ehemalige Herzogin habe schon lange vor Muick und Sandy über ein TV-Format rund um Hunde nachgedacht und besitze auch andere Vierbeiner, die im Fokus eines möglichen Projekts hätten stehen können. Die Corgis der Queen spielen in ihrem Alltag dennoch eine besondere Rolle: Nach dem Tod von Elizabeth nahm Sarah die Tiere zu sich und berichtete später, sie habe sogar einen "Hundeflüsterer" konsultiert, weil die Tiere um ihr Frauchen trauerten. Zum ersten Todestag der Monarchin schrieb sie zu einem Foto mit Muick und Sandy auf Instagram: "Sie vertraute mir die Pflege von Sandy und Muick an, und ich freue mich, sagen zu können, dass es ihnen prächtig geht." Die Gerüchte um das geplante TV-Format scheinen somit zu stimmen. Das Klonen scheint Sarah letztlich jedoch zu heikel gewesen zu sein – zumal die Idee laut Königshaus-Autor Richard Fitzwilliams auch im Palast auf großes Unverständnis gestoßen sein soll.

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Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson mit den Corgis von Queen Elizabeth

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Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson mit den Corgis Muick und Sandy

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Instagram / sarahferguson15 Sarah Furguson mit dem Corgi der Queen, Dezember 2024