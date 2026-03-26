Einstimmig: Sarah Ferguson verliert Yorks Ehrenbürgerschaft

Sarah Ferguson (66) muss einen weiteren bitteren Verlust verkraften: Der Stadtrat von York hat der ehemaligen Herzogin am späten Donnerstagabend einstimmig die Ehrenbürgerschaft der Stadt entzogen. In einer Sondersitzung im Rathaus beschlossen die Lokalpolitiker, ihr die Auszeichnung "Freedom of the City of York" abzuerkennen, die Sarah 1987 ein Jahr nach ihrer Hochzeit mit dem damaligen Prinz Andrew (66) erhalten hatte. Als Begründung nannten die Ratsmitglieder laut dem Magazin Hello! die neu veröffentlichten Unterlagen des US-Justizministeriums, in denen zahlreiche E-Mails zwischen Sarah und dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) auftauchen. In der Debatte wurde unter anderem eine Nachricht zitiert, in der Sarah den Finanzier als "Legende" bezeichnet. Das Band der Stadt zu der zweifachen Mutter wird damit endgültig gekappt.

Schon 2022 hatte York ihrem Ex-Mann Andrew die Ehrenbürgerschaft entzogen, nachdem dieser seine militärischen Titel und royalen Schirmherrschaften verloren hatte. Jetzt trifft es auch Sarah selbst, deren eigene enge Verbindung zu Epstein durch die veröffentlichten Justizunterlagen noch sichtbarer wurde. Liberal-Demokrat Darryl Smalley, der den Antrag im Stadtrat einbrachte, brachte die Gründe für den Entzug der Ehrenbürgerschaft laut The Sun auf den Punkt: "Wir erwarten nicht, dass die Empfänger von Yorks höchster Auszeichnung Heilige sind. Wir wollen nur nicht, dass sie die besten Freunde von verurteilten Pädophilen sind." Auch wohltätige Organisationen wie der Teenage Cancer Trust haben sich inzwischen von der einstigen Herzogin distanziert oder die Zusammenarbeit beendet.

Bereits seit Tagen wurde in York über den Schritt beraten, nachdem frühere Nachrichten aus dem Jahr 2011 öffentlich geworden waren, in denen Sarah Jeffrey trotz seiner damaligen Vorgeschichte als engen Vertrauten beschrieb. Obwohl sie damals öffentlich erklärt hatte, den Kontakt abbrechen zu wollen, schrieb sie ihm heimlich weiter E-Mails. Im Herbst verlor sie bereits offiziell ihren Titel als Herzogin von York, nachdem Andrew seine royalen Privilegien abgeben musste und damit auch ihre Position im Umfeld des Königshauses ins Wanken geriet. Die heutige Aberkennung ihrer Ehrenbürgerschaft reiht sich damit in eine Serie persönlicher Konsequenzen ein, die aus der aufgearbeiteten Verbindung zu Epstein entstanden sind.

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Imago Sarah Ferguson nach dem Ostergottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor, 20. April 2025

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Imago Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten-Windsor vor der Westminster Cathedral in London, 16. September 2025

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Imago Sarah Ferguson, Duchess of York, bei einer Signierstunde in der Dymocks-Buchhandlung in Sydney