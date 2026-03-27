Nach Epstein-Skandal untergetaucht: Wo ist Sarah Ferguson?

Sarah Ferguson (66) sorgt derzeit für reichlich Rätselraten: Wo steckt die frühere Herzogin von York nur? Seit Monaten lässt sich die Ex-Frau von Andrew Mountbatten-Windsor (66) kaum noch blicken, obwohl sie früher als royale Frohnatur bei vielen Terminen präsent war. Zuletzt wurde Sarah Mitte Dezember 2025 fotografiert, als sie zur Taufe ihrer Enkelin Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi im St James’s Palace in London anreiste. Zuvor hatte sie sich seit September nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt, damals erschien sie gemeinsam mit Andrew bei der Beerdigung der Duchess of Kent. In dem Podcast "A Right Royal" von Hello! erklärt Royal-Experte Matt Wilkinson nun, wie überraschend gut es der prominenten Britin gelingt, komplett von der Bildfläche zu verschwinden.

Hinweise auf ihren Aufenthaltsort gab es zuletzt mehrere – alle ohne offizielles Statement von Sarah. Im Gespräch bei Hello! berichtete Matt, sie sei in Nordirland gewesen, habe ein Spa besucht und Zeit in Verbier verbracht, in einem Chalet, das ihr Freund Paddy McNally zur Verfügung gestellt habe. Zudem wurde sie nach Weihnachten bis Ende Januar in der Paracelsus Recovery Clinic in Zürich verortet, die sie schon früher als einen sicheren Hafen in stürmischen Zeiten beschrieben hatte. Ende Februar soll sie dann im Ballyliffin Lodge & Spa im County Donegal gesehen worden sein. Zu der irischen Küste sagte sie bereits 2024 auf TikTok: "Wenn mir alles manchmal zu viel wird, fahre ich einfach an den Ozean, an den Strand, schaue auf die Muscheln. Es ist großartig, den Wind im Gesicht zu spüren. Danke, Donegal!" Parallel sortiert sich ihr Zuhause neu: Anfang Februar zog Andrew aus der gemeinsamen Royal Lodge aus. Eine Quelle erklärte, Sarah werde nicht mit nach Norfolk gehen: "Sie stand all die Jahre zu ihm, ist jetzt aber bereit, ihre Flügel auszubreiten."

Auch privat und beruflich zieht sich für Sarah vieles neu zurecht. Wohin sie nun zieht, ist offen – Berichte der Daily Mail besagen, dass Jack Brooksbank (40) es ablehnt, dass seine Schwiegermutter bei ihm und Prinzessin Eugenie (36) einzieht, das Paar halte entsprechende Vorschläge auf Abstand. Gleichzeitig verliert Sarah Patronate, darunter bei Julia’s House, The Natasha Allergy Research Foundation, Prevent Breast Cancer, der Children’s Literacy Charity und der British Heart Foundation. Kurz nach der Veröffentlichung weiterer US-Dokumente im Epstein-Komplex pausierte zudem Sarah’s Trust auf unbestimmte Zeit. Laut Sunday Express kamen aus den USA zuletzt Absagen für ein Memoiren-Projekt. Und Reality-Angebote? Das Magazin People zitiert eine Sprecherin mit den Worten, sie erhalte "regelmäßig unterschiedliche TV-Angebote – oft auch für Realityshows, die sie grundsätzlich ablehnt" und habe das Corgi-Projekt "abgelehnt". Vorerst bleibt Sarah im Hintergrund – und ihr Verbleib bleibt Gesprächsthema.

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Imago Sarah Ferguson, Duchess of York, bei einer Signierstunde in der Dymocks-Buchhandlung in Sydney

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Imago Sarah Ferguson nach dem Ostergottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor, 20. April 2025

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Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Sarah Ferguson, Herzogin von York