Laut Insider: Das Auszugsdatum für Sarah Ferguson steht fest

Sarah Ferguson (66), ehemalige Herzogin von York, hat nun ein festes Datum für ihren Auszug aus der Royal Lodge in Windsor erhalten. Bis zum 31. Januar muss sie das Anwesen, das sie bisher gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Andrew Mountbatten Windsor (65) bewohnt hat, verlassen. Eine Quelle verriet dem People Magazine jetzt, dass Sarah ihre Suche nach einem neuen Zuhause in Windsor fokussiert. Berichte, sie könnte bei einer ihrer beiden Töchter, Prinzessin Beatrice (37) oder Prinzessin Eugenie (35), unterkommen, wurden hingegen dementiert. Zudem habe die Autorin keine Sonderregeln oder speziellen Vorkehrungen für sich gefordert und plant, unabhängig einen Neuanfang zu wagen.

Die Entscheidung zum Umzug hängt mit der Aberkennung von Andrews royalen Titeln durch König Charles (77) zusammen, nachdem er in die Kontroversen um den inzwischen verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) verwickelt war. Als Teil dieser Entwicklungen soll Andrew ebenfalls die Royal Lodge zum selben Datum räumen und auf eine Immobilie des Sandringham-Anwesens in Norfolk ziehen. Der ehemalige Duke of York zeigte sich bisher jedoch weniger bescheiden bei der Haussuche: Neben einer stattlichen Immobilie fordert er laut OK! umfangreiches Personal, darunter einen Koch, einen Gärtner, einen Fahrer, einen Sicherheitsbeamten sowie eine Haushälterin.

Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten Windsor führten auch nach ihrer Scheidung im Jahr 1996 ein enges Miteinander, das sie in der Royal Lodge fortsetzten. Trotz dieser ungewöhnlichen Wohngemeinschaft betonte Sarah in der Vergangenheit immer wieder ihre eigene Unabhängigkeit. Die zweifache Mutter widmet sich nun zunehmend ihren literarischen Projekten und hat in den letzten Jahren mehrere Bücher veröffentlicht. Es bleibt abzuwarten, wo die ehemalige Herzogin ihr neues, unabhängiges Leben fortsetzen wird.

Getty Images Sarah Ferguson, britische Royal

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice mit ihrer Mutter Sarah Ferguson

Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson 2025 in London