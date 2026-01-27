Eiskunstlauf-Hit "Finding Her Edge" erhält Top-Bewertung

Netflix startet mit einem funkelnden Serien-Hit ins Jahr: Die neue Eiskunstlauf-Romanze "Finding Her Edge" sorgt seit dem 22. Januar weltweit für Wirbel in den Streaming-Charts und holt sich bei Rotten Tomatoes bislang sensationelle 100 Prozent positive Kritiken. Im Mittelpunkt steht Adriana, gespielt von Newcomerin Madelyn Keys, die aus einer traditionsreichen Eiskunstlauf-Familie stammt und in Kanada zwischen Eisbahn, Familie und Gefühlen hin- und hergerissen ist. Mit ihrem neuen Partner Brayden soll sie für einen mächtigen Sponsor eine Liebelei vortäuschen – obwohl ihr Herz eigentlich noch an Ex-Partner Freddie hängt. Zwischen Trainingshalle, Wettkampf und inszenierter Romanze entspinnt sich eine Dreiecksgeschichte, die Fans von romantischen Sport-Dramen jetzt weltweit an den Bildschirm fesselt.

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Jennifer Iacopelli aus dem Jahr 2022 und kommt in ihrer ersten Staffel mit acht Episoden daher. Hinter dem Projekt stehen die Serienschöpfer Shelley Scarrow und Jeff Norton, die auf ein überwiegend junges Ensemble setzen: Neben Madelyn Keys als Adriana sind Cale Ambrozic als Brayden und Olly Atkins als Freddie zu sehen, dazu Alexandra Beaton, Alica Malakhov, Niko Ceci, Millie Davis und Harmon Walsh. Für Extra-Gänsehaut sorgen echte Eislauf-Stars wie Piper Gilles, Paul Poirier, Lilah Fear und Lewis Gibson, die in Gastauftritten über das Eis wirbeln. Kritiker zeigen sich zwar nicht überschwänglich, doch erstaunlich einhellig positiv: Pop Culture Planet lobt vor allem die zwischenmenschlichen Momente und schreibt, die Serie sei "am stärksten, wenn die Verbindung zwischen Adriana und Brayden, die Verbundenheit der Russo-Schwestern und die Magie auf dem Eis im Vordergrund stehen". Collider nennt "Finding Her Edge" das perfekte "unkomplizierte, leicht verdauliche Jugenddrama, das einfach Spaß macht". Und The Hollywood Reporter beschreibt die Show als "unverblümt, harmlos und gelegentlich unterhaltsam" – ideal zum Schauen nebenbei.

Abseits der glänzenden Eisflächen steckt hinter "Finding Her Edge" auch eine klassische Coming-of-Age-Geschichte über Familie, Erwartungen und erste große Liebe. Adriana wächst im Schatten einer ehrgeizigen Eislauf-Dynastie auf, in der der Sport das Familienleben bestimmt und jedes Training über Erfolg oder Scheitern zu entscheiden scheint. Die Serie zeigt, wie eng Leistung, Loyalität und private Gefühle aufeinanderprallen, wenn Freundschaften zu Rivalitäten werden und aus Kameradschaft plötzlich mehr entsteht. Gerade die Beziehung der Russo-Schwestern, die zwischen Unterstützung und unterschwelliger Konkurrenz pendelt, liefert viele intime Momente abseits der großen Kür. So bekommen Fans nicht nur glitzernde Kostüme und perfekt einstudierte Programme serviert, sondern auch Einblicke in eine Welt, in der schon Teenager lernen, mit Druck, öffentlicher Aufmerksamkeit und der eigenen Sehnsucht nach einem normalen Leben umzugehen.

Courtesy of Netflix Madelyn Keys als Adriana Russo in "Finding Her Edge"

Courtesy of Netflix Millie Davis, Cale Ambrozic, Olly Atkins, Alexandra Beaton, Madelyn Keys und Alice Malakhov in "Finding Her Edge"

Courtesy of Netflix Szene aus "Finding Her Edge" mit Cale Ambrozic und Madelyn Keys

