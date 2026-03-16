Oscar-Triumph: Michael B. Jordan ist bester Hauptdarsteller

Eine der wichtigsten Schauspielkategorien des Abends stand noch aus: der Preis für den besten Hauptdarsteller. Die Oscar-Verleihung findet traditionell im Dolby Theatre in Los Angeles statt und gehört zu den prestigeträchtigsten Filmveranstaltungen weltweit. In diesem Jahr gingen mehrere große Namen der Branche ins Rennen um den begehrten Goldjungen. Nominiert waren Timothée Chalamet (30) für seine Rolle in "Marty Supreme", Leonardo DiCaprio (51) für "One Battle After Another", Ethan Hawke (55) für "Blue Moon", Michael B. Jordan (39) für "Sinners" sowie Wagner Moura (49) für seine Rolle in "The Secret Agent". Und dann fiel die Entscheidung: Der Oscar für den besten Hauptdarsteller geht an Michael B. Jordan für seine Rolle in "Sinners".

Auf der Bühne zeigte sich der Schauspieler nach Standing Ovations sichtlich bewegt und richtete in seiner Dankesrede besonders emotionale Worte an seine Familie. Michael bedankte sich bei seinen Eltern für ihre jahrelange Unterstützung – sein Vater war für diesen besonderen Moment sogar extra aus Ghana angereist, um bei der Verleihung im Dolby Theatre dabei zu sein. Auch bei den Zuschauern und bei allen, die in seiner Karriere an ihn geglaubt haben, richtete Michael rührende Worte.

Bereits zuvor sorgte die Verleihung für große Emotionen, als Amy Madigan (75) als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet wurde. Die Schauspielerin erhielt für ihre Rolle im Film "Weapons" stehenden Applaus. In ihrer Rede bedankte sie sich sichtlich bewegt bei ihrem Mann Ed Harris (75). "Danke Ed, der schon gefühlt seit immer an meiner Seite ist", erklärte Amy unter dem Jubel der Gäste. Neben Amy durfte sich auch Sean Penn (65) über eine Auszeichnung freuen – allerdings war der Schauspieler, der als bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde, nicht selbst vor Ort.

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Getty Images Bei den 98. Oscars im Dolby Theatre: Michael B. Jordan auf dem roten Teppich

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Getty Images Michael B. Jordan mit zwei Actor Awards bei der 32. Verleihung im Shrine Auditorium in Los Angeles, 2026

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Getty Images Michael B. Jordan spricht bei den American Cinematheque Awards, 2025

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