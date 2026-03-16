"One Battle After Another" gewinnt Oscar als bester Film

Bei den Oscars 2026 im Dolby Theatre in Los Angeles stand am Abend des 15. März die Verleihung der bedeutendsten Auszeichnung der Filmbranche an. Zehn Produktionen kämpften um den Oscar für den besten Film – darunter "Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme", "One Battle After Another", "The Secret Agent", "Sentimental Value", "Sinners" sowie "Train Dreams". Die Spannung zum Finale der Gala war traditionell besonders groß, denn der Preis für den besten Film wird jedes Jahr als letzter vergeben und gilt als Höhepunkt des Abends. Und jetzt ist auch diese Kategorie vergeben: "One Battle After Another" wird von der Academy zum besten Film gekürt.

Als Favorit auf den Titel galt im Vorfeld der Horror-Thriller "Sinners", der bereits bei den SAG Awards im März als bestes Ensemble überzeugen konnte. Auch Michael B. Jordan (39), der in dem Film gleich zwei Rollen spielt – die Zwillinge Stack und Smoke – sicherte sich bei den SAG Awards überraschend den Sieg als bester Hauptdarsteller und konnte jetzt auch den Oscar als bester Hauptdarsteller eintüten Trotz aller Prognosen und Favoriten kommt es bei den Oscars jedoch immer wieder zu Überraschungen, weshalb Branchenbeobachter gespannt auf die Verkündung des Siegers warteten.

Für "One Battle After Another" war der Abend besonders erfolgreich. Bereits zuvor konnte sich Sean Penn (65) für seine Rolle in dem Film den Oscar als bester Nebendarsteller sichern. Anwesend war der Schauspieler allerdings nicht – Kieran Culkin (43), der die Kategorie präsentierte, nahm ihn stellvertretend für ihn an. Mit dem Sieg in der Hauptkategorie krönt die Produktion nun eine erfolgreiche Awards-Season und gehört damit zu den großen Gewinnern der diesjährigen Oscar-Verleihung.

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Imago Chase Infiniti und Leonardo DiCaprio in einer Szene aus "One Battle After Another" (2025)

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Getty Images Sean Penn und Leonardo DiCaprio beim Photocall zu "One Battle After Another" in London

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Getty Images Paul Thomas Anderson beim International Film Festival in Santa Barbara, Februar 2018