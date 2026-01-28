Netflix-Hit "Finding Her Edge": Kommt eine zweite Staffel?

Ein Teenie-Drama auf Kufen mischt Netflix auf – und lässt Fans mit einer großen Frage zurück: Geht es weiter? Seit dem 22. Januar läuft "Finding Her Edge" und stürmte innerhalb weniger Tage in Deutschland an die Spitze der Serien-Charts. Im Mittelpunkt steht Adriana Russo, gespielt von Madelyn Keys, die nach dem Ausfall ihrer Schwester überraschend ins Weltmeister-Training rutscht. An ihrer Seite: Bad Boy Brayden, verkörpert von Cale Ambrozic. Kompliziert wird es, weil Adriana noch Gefühle für Ex-Freund Freddie hat, gespielt von Olly Atkins, und die Familie um ihre Eishalle kämpft. Netflix hält sich zur Zukunft der Serie bedeckt, doch das Finale liefert Futter für Spekulationen – und heizt den Wunsch nach Staffel zwei an.

Inhaltlich zieht die Serie die Schrauben bis zum Schluss an: Adriana will das olympische Vermächtnis ihrer verstorbenen Mutter fortführen und findet mit Brayden den Schlüssel zum Erfolg. Trotz Jury-Ärger und Skandalen im Feld tanzen die beiden in Paris ein neues, selbst entwickeltes Programm – und holen den Weltmeistertitel. Privat aber schlägt Adriana einen anderen Weg ein: Sie kehrt zu Jugendliebe Freddie zurück, während sie sportlich mit Brayden weitermacht. Das fragile Konstrukt zerbricht in der Siegesnacht, als Brayden sie kurz vor der geplanten Gala-Kür verlässt. Die letzten Bilder setzen den Cliffhanger: Adriana und Freddie blicken auf Brayden und Riley, die nun zusammen trainieren – und sich fast küssen. Offene Fronten im Dreieck, offener Blick in die Zukunft. Ob Netflix eine Verlängerung bestellt, entscheiden Abrufzahlen, Verweildauer und das anhaltende Interesse, das der Dienst üblicherweise erst nach einigen Wochen bewertet.

Abseits der Story sorgt "Finding Her Edge" für Gesprächsstoff: In den sozialen Medien prallen Euphorie und Enttäuschung aufeinander. Während das US-Portal Collider die kanadische Produktion als frisches Gegenstück zu sommerlichen Coming-of-Age-Hits einordnet, kritisieren TikTok- und Reddit-Kommentare stereotype Figurenbilder und fehlende Chemie. Teil des Reizes ist die Vorlage: Die Serie basiert auf dem Roman "Finding Her Edge" von Jennifer Iacopelli, in Deutschland als "Dating on Ice - Liebe, Lügen und Pirouetten" erschienen. Die Besetzung bringt Gesichter aus Jugendformaten zusammen, allen voran Madelyn Keys und Cale Ambrozic. Und der Timing-Erfolg ist kein Zufall: Romantik, Rivalität und Eiszauber treffen derzeit einen Nerv – die Mischung hat zuletzt sogar chartstarke Thriller vom Spitzenplatz verdrängt. Genau diese Dynamik facht die Hoffnung vieler Fans an, dass das Liebeschaos auf dem Eis in einer zweiten Staffel weitergeht.

Courtesy of Netflix Millie Davis, Cale Ambrozic, Olly Atkins, Alexandra Beaton, Madelyn Keys und Alice Malakhov in "Finding Her Edge"

Courtesy of Netflix Szene aus "Finding Her Edge" mit Cale Ambrozic und Madelyn Keys

Courtesy of Netflix Madelyn Keys als Adriana Russo in "Finding Her Edge"

Sollte Netflix „Finding Her Edge“ für Staffel zwei verlängern? Unbedingt – der Cliffhanger schreit nach Antworten! Lieber nicht – das Finale funktioniert als runder Abschluss Ergebnis anzeigen