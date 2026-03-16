Oscars 2026: Diese Stars glänzen auf dem Red Carpet

Die 98. Oscar-Verleihung in Los Angeles wurde in der Nacht vom 15. auf den 16. März zu einer glamourösen Modenschau der Extraklasse. Im Dolby Theatre präsentierten sich die Stars Hollywoods in atemberaubenden Kreationen und sorgten für unvergessliche Fashion-Momente auf dem roten Teppich. Modefans kamen besonders bei Heidi Klum (52), Barbie Ferreira (29), Timothée Chalamet (30), Emma Stone (37) und Pedro Pascal (50) auf ihre Kosten. Die prominenten Gäste setzten auf spektakuläre Roben, mutige Farbentscheidungen und einige überraschende Style-Momente.

Heidi, seit Jahren Stammgast bei den Oscars, erschien in einem champagnerfarbenen Kleid von Chrome Hearts, komplett mit Perlen besetzt, das von einer auffälligen Perlenkette ergänzt wurde. Barbie Ferreira, bekannt aus der Serie Euphoria, zeigte sich nach ihrem viel beachteten Gewichtsverlust von 23 Kilo in einem blauen Korsettkleid von GapStudio, das ihre Taille betonte. Schauspieler Timothée Chalamet setzte auf einen komplett weißen Look von Givenchy und präsentierte damit eine elegante, fast schon minimalistische Interpretation des Red-Carpet-Styles. Emma Stone wählte für ihren großen Abend ein silbernes Kleid von Louis Vuitton mit tiefem Rückenausschnitt, während Pedro Pascal die Fans mit einem ungewohnten Auftritt überraschte: Der sonst für seinen Schnauzer bekannte Serienstar kam glatt rasiert in einem Chanel-Ensemble aus schwarzer Hose und weißem Hemd mit einer großen weißen Ansteckblume.

Kate Hudson (46) posierte in einem funkelnden grünen Dress und sorgte gemeinsam mit ihrer Mutter Goldie Hawn (80) für richtigen Hollywood-Glamour. Elle Fanning (27), nominiert als beste Nebendarstellerin, erschien in einem Prinzessinendress in strahlendem Weiß mit silbernen Elementen, während Demi Moore (63) auf einen dramatischen Feder-Look setzte. Amy Madigan, die direkt zu Beginn der Verleihung als beste Nebendarstellerin gekürt wurde, blieb ihrem Look treu: Sie entschied sich nicht für eine glamouröse Robe, sondern für einen eleganten Dior-Look bestehend aus schwarzer Hose und einem Blazer, der komplett mit schwarz-goldenen Feder-Pailletten besetzt war.

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Getty Images Elle Fanning bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Barbie Ferreira bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Goldie Hawn und Kate Hudson bei der 98. Oscarverleihung im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

Getty Images Ed Harris und Amy Madigan bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

Getty Images Emma Stone bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

Getty Images Heidi Klum bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

Getty Images Pedro Pascal bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

Getty Images Demi Moore bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

Getty Images Timothée Chalamet bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

Getty Images Timothée Chalamet bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood