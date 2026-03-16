Oscars 2026: Kamerapanne ruiniert wichtigen DiCaprio-Moment

Bei den Oscars in Los Angeles erlebt Leonardo DiCaprio (51) einen ganz besonderen Auftritt – und der hat nichts mit seiner Schauspielkunst zu tun. Während Moderator Conan O'Brien (62) in seiner Eröffnungsrede einen makaberen Witz über Leonardo raushaut, schwenkt die Kamera auf den Hollywoodstar, der breit in die Linse grinst. Doch dann das Chaos: Das Bild wackelt plötzlich wild, der Shot bricht abrupt ab, als hätte der Kameramann das Gleichgewicht verloren. Wie Mirror US berichtet, sind die Zuschauer vor den Bildschirmen verwirrt und amüsiert zugleich und rätseln im Netz, was da bei Leos großem Moment schiefgelaufen ist.

In den sozialen Medien tauchen kurz nach der Panne zahlreiche Posts auf, in denen User die unfreiwillige Slapstick-Einlage kommentieren. "Was war das bitte für eine Kamerafahrt bei Leo?", fragt ein Nutzer. Andere spekulieren, ob der Kameramann gestolpert ist oder ihm die Technik aus der Hand gerutscht ist. Ein User witzelt: "Du hattest genau einen Job, Kameramann für den DiCaprio-Shot." Wieder ein anderer schreibt: "Ich hoffe, dem Kameramann, der Leos Reaktion auf den Meme-Witz einfangen wollte, geht es gut." Für die Zuschauer im Saal geht die Show mit Conan ganz normal weiter, vor den Fernsehern bleibt hingegen ein kurzes, aber virales Fragezeichen zurück.

Leonardo wurde zu der Veranstaltung von seiner Partnerin Vittoria Ceretti (27) begleitet, die neben ihm im Saal saß. Das Model und der Schauspieler zeigen sich damit erstmals gemeinsam bei einer großen Preisverleihung, auch wenn Leonardo den roten Teppich zuvor noch allein entlangschreitet und Vittoria später ihren Platz neben ihm im Publikum einnimmt. Der Schauspieler war für den Oscar als bester Hauptdarsteller für "One Battle After Another" nominiert. Die beiden sind seit August 2023 ein Paar. In einem Interview mit der Vogue France im April 2025 hatte das Model über die Beziehung zu jemandem gesprochen, der berühmter ist als sie selbst. "Sobald du in einer Beziehung mit jemandem bist, der mehr Follower hat als du, wirst du zur 'Freundin von'", erklärte Vittoria. "Und das kann extrem nervig sein."

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Getty Images Leonardo DiCaprio bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Conan O'Brien, Komiker

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Getty Images Leonardo DiCaprio und Vittoria Ceretti bei den 98. Oscars, März 2026