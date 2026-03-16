Timothée Chalamet & Kylie Jenner: Date-Night bei den Oscars

Timothée Chalamet (30) und Kylie Jenner (28) haben bei den Oscars 2026 einen glamourösen Auftritt als Paar hingelegt. Am 15. März erschienen die beiden gemeinsam im Dolby Theatre in Los Angeles zur 98th Academy Awards-Zeremonie. Kylie strahlte in einem bodenlangen, roten Paillettenkleid von Schiaparelli, das mit einem auffälligen Schlüsselloch-Ausschnitt versehen war. Die 28-Jährige kombinierte den Look mit lockigen Wellen und einem auffälligen Diamantcollier sowie Ohrringen von Lorraine Schwartz, die zusammen über 200 Karat aufweisen. Timothée entschied sich für einen eleganten weißen Smoking mit schwarzer Sonnenbrille und markanten Bangs. Der Schauspieler war an diesem Abend als Bester Hauptdarsteller für seine Rolle in dem Tischtennisfilm "Marty Supreme" nominiert.

Die beiden sind seit drei Jahren ein Paar und präsentierten sich während der diesjährigen Award-Season regelmäßig als Team. Kylie begleitete Timothée zu den meisten glamourösen Veranstaltungen der Saison, darunter die Critics Choice Awards und die Golden Globes. Bei den Critics Choice Awards am 4. Januar widmete der 30-Jährige seiner Partnerin in seiner Dankesrede besonders herzliche Worte: "Danke an meine Partnerin von drei Jahren. Danke für unser Fundament. Ich liebe dich. Ich könnte das nicht ohne dich schaffen. Danke von ganzem Herzen", sagte er damals auf der Bühne. Die sichtlich gerührte Kylie erwiderte nur mit den Worten "Ich liebe dich". In der Kategorie Bester Hauptdarsteller konkurrierte Timothée mit Leonardo DiCaprio (51), Ethan Hawke (55), Michael B. Jordan (39) und Wagner Moura (49).

Privat halten Timothée und Kylie ihre Beziehung größtenteils aus dem Rampenlicht, zeigen sich bei besonderen Momenten aber als eingespieltes Team. Kylie ist Mutter von Stormi und Aire, die sie mit ihrem früheren Partner Travis Scott (34) großzieht. Über ihre Zukunftspläne sagte die Realitydarstellerin vor Kurzem gegenüber Vanity Fair: "In den letzten Jahren meiner Zwanziger will ich mich nur auf mich, meine Unternehmen, meine Arbeit, Reisen mit meinen Kindern, meine Kinder genießen und dann… ich will schon noch mehr Kinder." Timothée sprach in Vogue offen darüber, dass Vaterschaft "durchaus auf dem Radar sein könnte". Außerdem schwärmte der Schauspieler davon, dass Größe und Familienleben sich nicht ausschließen müssten: "Du musst nicht egoistisch sein, um großartig zu sein." Ein kleiner Mode-Funfact am Rande: Eine sehr ähnliche Schiaparelli-Silhouette trug Kylie bereits zur Paris Fashion Week 2023 – damals in Weiß mit silbernen Pailletten.

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Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Oscars 2026

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Getty Images Timothée Chalamet bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet im Mai 2025