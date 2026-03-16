Oscarverleihung 2026: Alle Gewinner auf einen Blick

Die Oscars 2026 sind vergeben: Bei der glamourösen Gala im Dolby Theatre in Los Angeles wurden die besten Filme und Schauspieler des Jahres ausgezeichnet. Die 98. Verleihung der Academy Awards brachte dabei einige emotionale Momente und große Gewinner hervor. Besonders die Schauspielkategorien sorgten für viel Aufmerksamkeit. So konnte sich Sean Penn (65) den Oscar als bester Nebendarsteller für seine Rolle in "One Battle After Another" sichern, während Jessie Buckley (36) für ihre Performance in "Hamnet" als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde.

Auch in den weiteren Kategorien wurden zahlreiche Stars und Produktionen geehrt. In den Schauspielsparten gelten die Oscars traditionell als Höhepunkt der Awards-Season, nachdem zuvor bereits Preise wie die Golden Globes, BAFTAs oder Screen Actors Guild Awards vergeben wurden. Insgesamt verleiht die Academy während der Gala mehr als 20 Preise – von Schauspiel über Drehbuch bis hin zu technischen Kategorien wie Kamera, Musik oder Schnitt. Millionen Zuschauer weltweit verfolgen jedes Jahr gespannt, welche Filme am Ende mit den begehrten Goldstatuen ausgezeichnet werden.

Hier sind alle Gewinner der Oscars 2026:

Bester Film: "One Battle After Another"

Bester Hauptdarsteller: Michael B. Jordan – "Sinners"

Beste Hauptdarstellerin: Jessie Buckley – "Hamnet"

Bester Nebendarsteller: Sean Penn – "One Battle After Another"

Beste Nebendarstellerin: Amy Madigan (75) – "Weapons"

Beste Regie: Paul Thomas Anderson (55) – "One Battle After Another"

Bester Animationsfilm: "KPop Demon Hunters"

Bestes Originaldrehbuch: Ryan Coogler – "Sinners"

Bestes adaptiertes Drehbuch: Paul Thomas Anderson – "One Battle After Another"

Bestes Casting: Cassandra Kulukundis – "One Battle After Another"

Beste Kamera: Autumn Durald Arkapaw – "Sinners"

Bestes Szenenbild: Tamara Deverell und Shane Vieau – "Frankenstein"

Bestes Kostümdesign: Kate Hawley – "Frankenstein"

Beste Filmmusik: Ludwig Göransson – "Sinners"

Bester animierter Kurzfilm: "Das Mädchen, das Perlen weinte (The Girl Who Cried Pearls)"

Bestes Make-up und beste Frisuren: Mike Hill, Jordan Samuel und Cliona Furey – "Frankenstein"

Bester Kurzfilm (wegen Stimmengleichheit wurden zwei Filme ausgezeichnet): "The Singers" und "Deux personnes échangeant de la salive"

Bester Dokumentarfilm: "Ein Nobody gegen Putin"

Bester Ton: Gareth John, Al Nelson, Juan Peralta, Gary A. Rizzo und Gwendolyn Yates Whittle – "F1"

Beste visuelle Effekte: Richard Baneham, Daniel Barrett, Joe Letteri und Eric Saindon (56) – "Avatar: Fire and Ash"

Bester Dokumentar-Kurzfilm: "All die leeren Zimmer (All the Empty Rooms)"

Bester internationaler Film: "Sentimental Value", Norwegen – Regie: Joachim Trier

Bester Filmsong: "Golden" aus "KPop Demon Hunters"

Bester Schnitt: Andy Jurgensen – "One Battle After Another"

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Collage: Getty Images, Getty Images Jessie Buckley und Michael B. Jordan, Collage

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Getty Images Amy Madigan mit dem Oscar für die beste Nebendarstellerin für "Weapons" bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre

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Imago Chase Infiniti und Leonardo DiCaprio in einer Szene aus "One Battle After Another" (2025)

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