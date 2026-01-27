Drei Wochen auf der Eins: Diese Serie verdrängt "His & Hers"

Netflix hat eine neue Nummer eins – und die überrascht: Die Sportromanze "Finding Her Edge" hat nach knapp drei Wochen die Thriller-Sensation "His & Hers" vom Thron gestoßen. Seit dem 27. Januar führt die Liebesstory rund um Eiskunstläuferin Adrianna die Charts an und verdrängt damit den Serienkiller-Thrill auf Platz zwei. Der Wechsel an der Spitze kommt nach einer langen Dominanz des düsteren Krimis, der seit dem 9. Januar ganz oben stand. Gestrauchelt ist "His & Hers" ausgerechnet gegen eine Serie, mit der in dieser Form kaum jemand gerechnet hatte – eine Produktion, die Romantik, Rivalität und sportlichen Ehrgeiz auf dem Eis vereint.

Worum es geht? Adrianna, gespielt von Madelyn Keys, hat dem Wettkampf den Rücken gekehrt, nachdem die Zusammenarbeit mit ihrem Partner Freddie, verkörpert von Olly Atkins, zerbrach. Als die Familien-Eisbahn vor dem Aus steht, kehrt sie zurück – aus Pflichtgefühl, aber auch, weil sie es noch einmal wissen will. An ihrer Seite steht Brayden, gespielt von Cale Ambrozic: talentiert, arrogant, genau der Typ Bad Boy, der Schlagzeilen macht. Für die PR geben sich die beiden als Paar aus, doch bald geraten Show und Realität ins Rutschen. Die Begegnung mit Freddie und seiner neuen Partnerin verschärft die Spannungen, während sich zwischen Adrianna und Brayden echte Gefühle anbahnen. Die Mischung aus gnadenlosem Wettkampf und langsam entflammender Romanze trifft den Nerv des Publikums – nicht zuletzt, weil derzeit auch andere Sportdramen rund ums Eis weltweit Gesprächsstoff liefern. In den Charts reiht sich hinter dem neuen Spitzenreiter "His & Hers" ein, gefolgt von "Agatha Christie's Seven Dials", "Everwood" und "Skyscraper Live". Auch Dauerbrenner wie Stranger Things und Reality-Hits wie "Love Is Blind: Germany" mischen weiter mit.

"His & Hers" bleibt dennoch ein Ereignis: Die Serie über eine Mordserie in einer Kleinstadt hatte seit Anfang Januar die Listen im Griff und vereinte eine Reporterin und einen Ermittler, die an den Folgen ihrer Vergangenheit tragen. Der Krimi bestach mit intensiven Dialogen, einer düsteren Kleinstadtatmosphäre und der Chemie zwischen den Hauptfiguren. Während der Thriller nun auf Platz zwei verweilt, zeigt der Erfolg von "Finding Her Edge", wie sehr Geschichten über zweite Chancen und komplizierte Partnerschaften das Publikum berühren. Auf dem Eis prallen Pflicht und Gefühl aufeinander, während hinter den Kulissen Familie, Loyalität und Vertrauen auf dem Spiel stehen – Themen, die jenseits des Scheinwerferlichts auch die Figuren prägen und ihren Weg zurück zueinander oder hinaus aus dem alten Leben bestimmen.

Courtesy of Netflix Szene aus "Finding Her Edge" mit Cale Ambrozic und Madelyn Keys

Courtesy of Netflix Madelyn Keys als Adriana Russo in "Finding Her Edge"

Netflix Jon Bernthal und Tessa Thompson in "His & Hers"

