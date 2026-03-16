Zwei Filme geehrt: Bei den Oscars gab es ein Unentschieden

Bei den diesjährigen Oscars kam es zu einem außergewöhnlichen Moment, der für Aufsehen sorgte: In der Kategorie Bester Kurzfilm gab es ein seltenes Unentschieden. Als Kumail Nanjiani (47) die Gewinner verkündete, schaute der Comedian sichtlich überrascht und verkündete: "Und der Oscar geht an – es ist ein Unentschieden! Ich mache keine Witze, es ist wirklich ein Unentschieden." Die begehrte Trophäe teilten sich dabei die Kurzfilme "Two People Exchanging Saliva" und "The Singers". "Alle beruhigen sich jetzt, wir werden das durchstehen", versuchte Kumail die Situation aufzulockern. Es handelt sich hierbei erst um das siebte Unentschieden in der Geschichte der Academy Awards.

Die Zeremonie fand am Sonntagabend im Dolby Theatre in Los Angeles statt und wurde zum zweiten Mal in Folge von Moderator Conan O'Brien (62) geleitet. Neben dem überraschenden Doppelsieg in der Kurzfilmkategorie sorgte vor allem das Rennen um die Auszeichnung als Bester Hauptdarsteller für Spannung. Michael B. Jordan (39), der in dem Horror-Epos "Sinners" eine Doppelrolle spielt, trat gegen Konkurrenten wie Timothée Chalamet (30), Leonardo DiCaprio (51), Ethan Hawke (55) und Wagner Moura (49) an. Während Timothée zu Beginn der Award-Saison mit Siegen bei den Golden Globes und Critics' Choice Awards dominierte, wendete sich das Blatt, nachdem Michael bei den Actor Awards triumphierte.

Das berühmteste Unentschieden bei den Oscars ereignete sich im Jahr 1969, als Katharine Hepburn für "The Lion In Winter" und Barbra Streisand (83) für ihr Leinwanddebüt in "Funny Girl" sich die Auszeichnung als Beste Hauptdarstellerin teilten. Ryan Cooglers (39) Film "Sinners" führte die diesjährigen Nominierungen mit rekordverdächtigen 16 Nennungen an – so viele wie noch nie zuvor in der Geschichte der Academy Awards. Der im Mississippi der 1930er-Jahre angesiedelte Film erzählt die Geschichte von Zwillingsbrüdern, die in ihre Heimatstadt zurückkehren und dort mit übernatürlichen Kräften konfrontiert werden.

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Getty Images Kumail Nanjiani präsentiert den Oscar für den besten Kurzfilm bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Alexandre Singh und Natalie Musteata mit Kumail Nanjiani bei den 98. Oscars, ausgezeichnet für "Two People Exchanging Saliva"

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Getty Images Jack Piatt und Sam A. Davis feiern ihren Oscar für "The Singers" mit Kumail Nanjiani bei den 98. Oscars im Dolby Theatre