Oscars 2026: Sean Penn gewinnt als bester Nebendarsteller

Die nächste große Schauspielkategorie des Abends ist entschieden: Sean Penn (65) hat bei den Oscars 2026 den Preis als bester Nebendarsteller gewonnen. Der Hollywoodstar wurde für seine Rolle im Film "One Battle After Another" ausgezeichnet und setzte sich damit gegen mehrere starke Konkurrenten durch. Die Verleihung findet traditionell im Dolby Theatre in Los Angeles statt und gehört zu den wichtigsten Filmpreisen weltweit. Sean selbst war allerdings nicht vor Ort, der Preis wurde daher stellvertretend auf der Bühne angenommen. Kieran Culkin (43), der den Award präsentierte, nahm die Trophäe im Namen des Gewinners entgegen.

Die Kategorie gilt jedes Jahr als besonders spannend, da hier häufig erfahrene Schauspieler mit eindrucksvollen Nebenrollen ausgezeichnet werden. Neben Sean war auch Benicio Del Toro (59) für seine Rolle in "One Battle After Another" im Rennen. Außerdem standen Jacob Elordi (28) für "Frankenstein", Delroy Lindo (73) für "Sinners" sowie Stellan Skarsgård (74) für "Sentimental Value" auf der Liste der Nominierten. Mit seinem Auftritt in "One Battle After Another" konnte Sean Penn die Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences offenbar besonders überzeugen. Auch wenn der Schauspieler selbst nicht im Saal war, gehört der Oscar für den besten Nebendarsteller zu den prestigeträchtigsten Auszeichnungen der Filmbranche – und stellt einen weiteren großen Erfolg in Penns langjähriger Karriere dar.

Bereits kurz zuvor war Amy Madigan (75) für ihre Rolle in "Weapons" mit dem Oscar als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet worden. Die Schauspielerin konnte sich damit gegen starke Konkurrentinnen wie Elle Fanning (27) und Inga Ibsdotter Lilleaas (36) aus "Sentimental Value" sowie Wunmi Mosaku (39) für "Sinners" und Teyana Taylor (35) aus "One Battle After Another" durchsetzen. Als Amys Name genannt wurde, brandete tosender Applaus im Dolby Theatre auf. In ihrer bewegenden Dankesrede wandte sie sich direkt an ihren Ehemann Ed Harris (75): "Danke Ed, der schon gefühlt seit immer an meiner Seite ist."

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Getty Images Sean Penn bei der New Yorker Vorführung von "One Battle After Another" im Walter Reade Theatre

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Getty Images Amy Madigan mit dem Oscar für die beste Nebendarstellerin für "Weapons" bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre

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Getty Images Sean Penn und Leonardo DiCaprio beim Photocall zu "One Battle After Another" in London

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