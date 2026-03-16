Jessie Buckley gewinnt den Oscar als beste Hauptdarstellerin

Eine der wichtigsten Schauspielkategorien des Abends ist entschieden: der Preis für die beste Hauptdarstellerin. Bei den Oscars 2026 konnte sich schließlich Jessie Buckley (36) durchsetzen und den begehrten Goldjungen gewinnen. Die Schauspielerin wurde für ihre Rolle im Film "Hamnet" ausgezeichnet und setzte sich damit gegen starke Konkurrenz durch. Nominiert waren außerdem Rose Byrne für "If I Had Legs I'd Kick You", Kate Hudson für "Song Sung Blue", Renate Reinsve für "Sentimental Value" sowie Emma Stone für "Bugonia".

Auf der Bühne zeigte sich die Schauspielerin sichtlich überwältigt von dem Moment. In ihrer Dankesrede richtete Jessie emotionale Worte an das Publikum und ihr Team. "Wow, danke vielmals. Das ist echt ein Ding", sagte sie unter großem Applaus im Dolby Theatre und bedankte sich anschließend bei allen, die sie während der Dreharbeiten unterstützt haben. Zum Ende ihrer Rede wurde Jessie besonders persönlich. Die Schauspielerin richtete sich an ihre Familie im Publikum und bedankte sich liebevoll bei ihren Eltern: "Mama, Papa, danke, dass ihr uns beigebracht habt zu träumen." Auch an ihren Mann wandte sie sich mit einem Augenzwinkern und scherzte: "Ich will noch weitere 20.000 Babys mit dir haben." Schließlich widmete sie den Preis ihren Kindern und erklärte gerührt: "Ich widme diesen Oscar dem wunderschönen Chaos im Herzen einer Mutter."

Auch in den weiteren Schauspielkategorien gab es große Momente. Sean Penn (65) wurde für seine Rolle in "One Battle After Another" als bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Der Schauspieler war jedoch nicht persönlich bei der Zeremonie anwesend. Kieran Culkin (43), der den Preis überreichte, nahm stellvertretend die begehrte Trophäe entgegen. Neben Sean standen Benicio Del Toro (59), Jacob Elordi (28), Delroy Lindo (73) und Stellan Skarsgård (74) auf der Liste der Nominierten. Mit seinem Auftritt konnte Sean die Jury der Academy nachhaltig beeindrucken und seinen Oscar-Erfolg weiter ausbauen.

Einen viel umjubelten Moment des Abends gab es bereits zu Beginn der Gala, als Amy Madigan (75) als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet wurde. Mit ihrer Rolle im Film "Weapons" überzeugte die Schauspielerin die Academy und setzte sich gegen starke Konkurrenz durch. Mit ihrem Oscar-Triumph erfüllte sich für die erfahrene Schauspielerin ein lang gehegter Traum. Schon im Vorfeld hatte das Magazin Us Weekly Amy als klare Favoritin gesehen. Dort hieß es: "Amy Madigan ist die Frau, die es in diesem Jahr zu schlagen gilt." Diese Einschätzung bestätigte sich nun auf großer Bühne. Bereits bei den SAG Awards konnte sie in ihrer Kategorie punkten, jetzt hat Amy mit dem Oscar den wichtigsten Filmpreis der Welt gewonnen.

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Getty Images Jessie Buckley bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Jessie Buckley bei der BAFTA Tea Party im Four Seasons Hotel Los Angeles, 10. Januar 2026

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Getty Images Sean Penn bei den AARP’s Movies for Grownups Awards im Beverly Wilshire

Getty Images Amy Madigan mit dem Oscar als Beste Nebendarstellerin für "Weapons" bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood

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