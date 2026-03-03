xskincare-Leon wird wegen seines Gewichts im Netz verspottet

Leon, der unter dem Namen xskincare auf Social Media bekannt ist, sieht sich derzeit einer massiven Hasswelle im Netz ausgesetzt. Nachdem ein Interview mit ihm veröffentlicht wurde, in dem er erstmals nicht nur mit seinem Gesicht wie sonst üblich zu sehen war, sondern im Ganzkörperformat, prasseln seitdem bösartige Kommentare über sein Gewicht auf ihn ein. Auf Instagram meldete sich der Social-Media-Star nun sichtlich getroffen zu Wort und veröffentlichte ein emotionales Video, in dem er erstmals ungefiltert über die Situation spricht. "Das ist das erste und wahrscheinlich letzte Mal, dass ich mich so auf Social Media zeigen werde, aber ich kann aktuell nicht mehr. Selten habe ich so viel Bösartiges gelesen", erklärte er seinen Followern.

In seinem Statement berichtete Leon, dass er seit Tagen Kommentare erhält, die weit über das hinausgehen, was er bisher an negativen Reaktionen gewohnt war. "Seit Tagen wird kommentiert, wie ich aussehe, aber nicht auf einem Level, wie ich schon gewohnt war, auf Social Media oder auch in meinem echten Leben, sondern auf einem sehr bösartigen Level, wo man sich den Tod wünscht", offenbarte er. Der Influencer stellte klar, dass er sich der gesundheitlichen Risiken von Übergewicht durchaus bewusst sei, jedoch viele der vermeintlich besorgten Kommentare als getarnte Boshaftigkeit entlarve. Leon betonte zudem, dass er bereits große Fortschritte gemacht habe: In den letzten zwei Jahren habe er eigenständig über 70 Kilogramm abgenommen und befinde sich seit vier Monaten endlich in Therapie, auf die er jahrelang gewartet habe.

Der Account von Leon ist eigentlich für Hautpflege-Tipps bekannt, mit denen er Hunderttausenden Menschen zu besserer Haut verholfen hat. Sein Ziel sei es, wissenschaftliche Hautpflege so einfach wie möglich zu vermitteln, erklärte er. "Mein Account ist für Hautpflege da, für nichts anderes", stellte er klar. Trotz der schwierigen Situation bedankte sich Leon bei seinen Followern für die vielen positiven Kommentare und die Unterstützung, die er ebenfalls erhalten habe. Seine zentrale Botschaft in dem emotionalen Video lautete: "Bitte vergesst nicht, dass auch öffentliche Personen Menschen sind und nur weil sie öffentlich sind, ist das keine Freigabe, alles unter 'Meinung' zu deklarieren, was bösartig ist." Mit den Worten "Nett sein tut nicht weh" appellierte er an mehr Respekt im Umgang miteinander.

Instagram / xskincare Leon, bekannt als @xskincare

Imago Leon xskincare auf der Digitalmesse re:publica 2025

Instagram / xskincare Leon alias xskincare

