Tom und Zendaya: Robert Pattinson befeuert Hochzeitsgerüchte

Zendaya Coleman (29) und Tom Holland (29) – sind die beiden längst heimlich verheiratet? Diese Frage beschäftigt Fans seit Wochen, und jetzt hat ausgerechnet ihr Filmkollege Robert Pattinson (39) die Gerüchteküche erneut angeheizt. Während der Pressetour für ihren gemeinsamen Film "The Drama" saßen Robert und Zendaya kürzlich für ein Video von Vogue zusammen. In dem am Donnerstag veröffentlichten Clip stellte Robert der 29-Jährigen eine scheinbar harmlose Frage – doch dann wurde es pikant. "Was sollten Menschen besprechen, bevor sie heiraten, was sie normalerweise nicht tun?", wollte der 39-Jährige von seiner Kollegin wissen, um dann lachend nachzuschieben: "Jetzt, wo du verheiratet bist!" Zendaya reagierte ebenfalls mit Lachen und antwortete ausweichend: "Ich meine, eine Menge Dinge. Ich denke, man muss alles ansprechen. Man muss alles ausgraben."

Robert ließ das Thema jedoch nicht einfach fallen und argumentierte, dass es "langweilig" sei, wenn man bereits alles über seinen Verlobten wisse. "Man muss hohe Einsätze haben", fügte er hinzu. Die Spekulationen über eine mögliche geheime Hochzeit von Zendaya und Tom waren bereits vor einem Monat ins Rollen gekommen, als ihr langjähriger Stylist Law Roach auf einem roten Teppich in einem spontanen Moment davon sprach, dass die Hochzeit bereits stattgefunden habe. Zusätzlich Öl ins Feuer goss die Tatsache, dass Zendaya neben ihrem Verlobungsring auch einen goldenen Ring trägt. Ob das Paar tatsächlich schon den Bund der Ehe geschlossen hat, lässt die Schauspielerin jedoch weiterhin offen.

Erst vor wenigen Tagen hatte Zendaya ganz offen darüber gesprochen, warum sie auf Fragen nach einer möglichen Hochzeit nicht näher eingehen wollte. Im Podcast "Modern Love" der New York Times sagte die Schauspielerin: "Ich habe das Gefühl, dass es eine parasoziale Beteiligung an meiner persönlichen Beziehung gibt." Sie erklärte weiter, dass sie und Tom zwar an das öffentliche Interesse gewöhnt seien, für sich selbst aber bestimmte Dinge privat halten möchten. "In vielerlei Hinsicht bin ich auch eine sehr private Person und ich versuche mein Bestes, Dinge für mich und auch für ihn zu behalten", betonte sie. Es gehe dem Paar nicht darum, etwas zu verstecken. Vielmehr möchten sie "diese Freude nur für uns selbst, unsere Liebsten und unsere Familie erhalten". Zendaya stellte klar: "Ich höre das Interesse der Menschen, aber es ist einfach nichts, das ich teilen werde."

Anzeige Anzeige

ActionPress / BFA, Getty Images Collage: Tom Holland, Zenday und Robert Pattinson

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Pattinson und Zendaya bei der Premiere von A24s "The Drama" im Regal Union Square in New York City, 2. April 2026

Anzeige Anzeige

Billy Bennight/AdMedia/SIPA Tom Holland und Zendaya, 2021