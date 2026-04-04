Unter Bedingung: Yvonne Woelke würde Zoff mit Iris beilegen

Yvonne Woelke (46) und Iris Katzenberger (58) liefern sich seit Anfang 2023 einen medienwirksamen Streit, der kein Ende zu nehmen scheint. Auslöser des Konflikts waren damals Vorwürfe einer angeblichen Affäre zwischen Yvonne und Iris' Ex-Mann Peter Klein (58) während des Dschungelcamps. Seitdem eskaliert die Situation immer wieder mit wüsten Beschimpfungen, Beleidigungen, Klagen und zahlreichen Auseinandersetzungen in den sozialen Medien. Obwohl es zwischenzeitlich ruhiger um die beiden wurde, flammt der Beef immer wieder auf. Jetzt hat Yvonne im Gespräch mit Promiflash erklärt, unter welchen Umständen sie bereit wäre, den langjährigen Streit beizulegen.

Die Reality-Darstellerin stellt eine klare Bedingung für eine mögliche Versöhnung: "Ein persönliches Gespräch. Mehr gibt es da eigentlich nicht. Also ohne ein persönliches Gespräch kann ich das auch nicht beiseitelegen – und ich denke, sie auch nicht. Das wird dann immer so weitergehen." Sie fügt hinzu, dass ein solches Vieraugengespräch auch ohne Kamera stattfinden könne. Allerdings bezweifelt sie, dass Iris daran interessiert sei. "Aber das möchte sie, glaube ich, nicht. Bei ihr ist ja immer alles mit Kamera. Ohne ein persönliches Gespräch wird es keinen Frieden geben", so die Influencerin weiter.

Vor einem Monat entflammte der Streit zwischen der TV-Bekanntheit und Iris erneut im Netz, als Yvonne in einer Instagram-Fragerunde offen über das schwierige Thema Kinderwunsch sprach. Nur wenige Minuten später reagierte Iris mit einem Reel über die Freude an der Geburt. Dazu schrieb sie: "Das ist der schönste Moment im Leben. Ich bin so dankbar, dass ich das erleben durfte." Für Yvonne war das ein klarer Seitenhieb. "Man muss sich nicht mögen! Man kann auch eine Antipathie haben! Man sollte trotz allem den Anstand gegenüber den Frauen bewahren, denen ein solches Glück nicht gewährt wurde", machte die Influencerin ihrem Ärger öffentlich Luft.

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Collage: Imago, IMAGO / Panama Pictures Collage: Yvonne Woelke und Iris Katzenberger

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Imago Yvonne Woelke, November 2025

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Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Realitystar