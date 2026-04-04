In Hose gemacht? Details zu Taylor Frankie Pauls Festnahme

Neue Details zu den Ereignissen rund um die Festnahme von Taylor Frankie Paul (31) im Februar 2023 sind jetzt durch Bodycam-Aufnahmen bekannt geworden, die dem Magazin Page Six vorliegen. Die Social-Media-Bekanntheit behauptete demnach gegenüber den eintreffenden Beamten, sie habe sich in der Nacht des häuslichen Streits mit ihrem damaligen Partner Dakota Mortensen (33) vor Angst zweimal in die Hose gemacht. Die Polizisten untersuchten diese Aussage genauer und riefen Dakota noch am selben Abend an, nachdem das Paar bereits vom Tatort in Utah weggebracht worden war. In dem Telefongespräch, das auf den Bodycam-Aufnahmen zu sehen ist, konfrontierten die Beamten Dakota mit Taylors Schilderung und fragten ihn mehrfach, ob er sich daran erinnern könne, dass sie sich während der Nacht eingenässt habe.

Dakota widersprach allen Behauptungen seiner Ex-Partnerin am Telefon vehement. Auf die Frage, ob Taylor sich bereits auf der Autofahrt nach Hause in die Hose gemacht habe, als sie im Wagen gestritten hätten, antwortete er: "Das ist nicht passiert." Auch auf weitere Nachfragen der Polizisten, ob sie sich zu irgendeinem Zeitpunkt in der Nacht eingenässt habe, verneinte Dakota wiederholt. Als die Beamten ihm mitteilten, dass Taylor behaupte, sie habe sich wegen seines Verhaltens vor Angst in die Hose gemacht, erklärte er: "Nein, das ist nicht wahr." Falls sie nass gewesen sei, liege das wahrscheinlich daran, dass sie während des Streits eine Wasserflasche geworfen habe. Auch einer der Polizisten zeigte sich skeptisch und gab zu Protokoll, dass ihm bei seinem Eintreffen am Tatort nicht aufgefallen sei, dass Taylor sich eingenässt habe.

Der Vorfall hatte sich ereignet, nachdem ein Nachbar die Polizei gerufen hatte, weil er Schreie aus dem Haus hören konnte. Taylor wurde nach dem Streit festgenommen und wegen schwerer Körperverletzung sowie häuslicher Gewalt in Gegenwart eines Kindes angeklagt, nachdem ein geleaktes Video zeigte, wie sie Barhocker nach Dakota warf und ihre Tochter Indy dabei von einem der Stühle getroffen wurde. Die Schauspielerin akzeptierte einen Deal mit der Staatsanwaltschaft, bei dem die Anklage zu einem Vergehen herabgestuft wird, wenn sie sich drei Jahre lang an Bewährungsauflagen hält. Aktuell ermittelt die Polizei in Utah wegen Vorwürfen von bis zu drei häuslichen Gewaltvorfällen zwischen Taylor und Dakota, die sich zwischen Anfang und Mitte 2024 ereignet haben sollen. Der Fall wurde inzwischen an die Staatsanwaltschaft des Salt Lake County übergeben, die nun prüft, ob Anklage erhoben wird.

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Imago Realitystar Taylor Frankie Paul in Sherman Oaks, Kalifornien, im März 2026

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Imago Dakota Mortensen bei der Premiere von "The Secret Lives of Mormon Wives" Staffel 2 in Los Angeles

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Imago Taylor Frankie Paul in einem rosa Randi-Rahm-Couture-Kleid bei den 98. Academy Awards in Hollywood