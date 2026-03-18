Influencer Ben Wood & Familie ertrinken bei Rettungsversuch

Ein schreckliches Unglück ereignete sich am 9. März an der Küste der chilenischen Stadt Algarrobo: Der Food-Influencer Ben Wood, seine Partnerin María José Duarte Ureta und sein Vater Norman Ray Wood verloren ihr Leben, als sie einer Frau in Not helfen wollten. Das berichtet das New Haven Register. Gegen 19 Uhr wurde die 26-jährige Rechtsanwältin Patricia del Pilar Bello Labe von einer Welle erfasst und ins Meer gezogen. Ben, María José und Norman sprangen sofort ins Wasser, um Patricia zu retten. Doch die Rettungsaktion endete tragisch: Alle vier Menschen ertranken im Pazifik. Die chilenische Marine barg später die Leichen. Lediglich der Partner der Frau, der ebenfalls ins Wasser gesprungen war, konnte von einem Marinehubschrauber gerettet werden.

Ben wurde in Connecticut geboren und lebte seit knapp 13 Jahren in Chile, wo er sich mit seinen Food-Videos auf Instagram eine große Community aufbaute. Mit seiner herzlichen und humorvollen Art testete er leckere Gerichte und Biere und gewann so rund 40.000 Follower. Neben seiner Tätigkeit als Influencer war der 43-Jährige viele Jahre in der Gastronomie tätig und betrieb sogar ein eigenes Craft-Beer-Geschäft. In seinem letzten Instagram-Beitrag reflektierte er noch über sein Leben und schrieb, dass er seit 2013 in der Bier- und Gastronomiebranche in Chile arbeite.

Nach der Tragödie meldete sich eine von Bens Töchtern auf seinem Social-Media-Account zu Wort und schrieb einen berührenden Abschiedsbrief. "Mein Papa war einer der besten Männer, die ich kannte, und mein Vorbild. Er liebte seine Familie unendlich", erklärte sie. An ihre verstorbenen Eltern gerichtet fügte sie hinzu: "Wir alle werden euch beide sehr vermissen, und wie er immer sagte: Ruhe in Kraft." Außerdem erinnerte sie daran, dass ihre Eltern ihr Leben für andere gaben, wie sie es schon viele Male zuvor getan hätten. Ben hinterlässt zwei Töchter im jungen Erwachsenenalter.

Anzeige Anzeige

Instagram / brebajesconbenny Ben Wood, Food-Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / brebajesconbenny Ben Wood mit seinem Vater

Anzeige Anzeige

Instagram / brebajesconbenny Ben Wood, Food-Influencer