Peter Klein klärt auf: Trennung von Yvonne Woelke ist echt

Peter Klein (59) hat sich jetzt in seiner Instagram-Story zu Wort gemeldet und eindeutig klargestellt: Seine Trennung von Yvonne Woelke (46) ist real. Zuvor hatte eine neue Folge des gemeinsamen Podcasts "Verteufelt Gut" für Verwirrung gesorgt. Darin wirkten die beiden so, als ob das Liebes-Aus doch nicht endgültig sei – was viele Fans dazu brachte, die Echtheit der Trennung in Frage zu stellen. Der Realitystar ließ nun jedoch keinen Zweifel daran, was tatsächlich Sache ist.

In seiner Instagram-Story schrieb Peter: "Ich bekomme im Moment viele Nachrichten bezüglich der aktuellen Podcast-Folge. Diese Folge ist vor der Trennung abgedreht worden. Also, alle Gedanken in die Richtung, dass die Trennung Fake ist und wir hier nur ein Spiel spielen, sind daher absoluter Quatsch. Wir sind getrennt, wollten euch aber diese Folge nicht vorenthalten." Damit räumte er mit den Spekulationen auf, die sich nach Veröffentlichung der Podcast-Episode in der Community verbreitet hatten.

Für Aufsehen hatte zuletzt gesorgt, dass Yvonne eigens nach Mallorca geflogen war, um Peter zu besuchen – und die beiden in ihrem Podcast offen über mögliche Wege gesprochen hatten, ihre Fernbeziehung zu retten. Das hatte bei vielen Fans den Eindruck hinterlassen, die Trennung könnte vielleicht doch nicht das letzte Wort sein. Dabei handelte es sich offenbar um eine Aufzeichnung, die noch vor dem offiziellen Beziehungsende entstanden war.

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Imago Peter Klein beim Bild-Renntag 2026

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IMAGO / BREUEL-BILD Peter Klein und Yvonne Woelke, November 2025

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Getty Images Yvonne Woelke bei der Berlin-Premiere von "Landman" Staffel 2 im Zoo Palast