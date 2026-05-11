Doch keine Trennung? Peter und Yvonne Woelke rudern zurück

Noch vor wenigen Tagen klang das Liebes-Aus endgültig – jetzt hat Yvonne Woelke (46) eigens das Flugzeug nach Mallorca bestiegen, um Peter Klein (59) zu besuchen. Die beiden Reality-TV-Stars haben sich im gemeinsamen Podcast "Verteufelt Gut" nun offen über ihre aktuelle Situation geäußert. Was dabei herauskam, hat viele Fans überrascht: Statt einer klaren Bestätigung der Trennung sprachen die beiden über Lösungen, um ihre Fernbeziehung zu retten.

Im Gespräch zeigten sich beide ehrlich und teils überrascht von der öffentlichen Verwirrung. "Jeder sagt, wir sind getrennt", stellte Peter fest. Yvonne erklärte dazu: "Ja, weil ich ein Interview abgegeben habe, wo ich alles offen gelassen habe." Peter gab zu, von ihren Aussagen nichts gewusst zu haben: "Ich muss gestehen, ich war auch verwirrt, weil ich von der Sache gar nichts wusste. Das hat auch bei mir Fragen aufgeworfen." Yvonne beschrieb außerdem, wie die Fernbeziehung an ihr gezehrt habe: "Für mich war das nicht einfach. Die Situation, man sieht sich kaum. Man hat zwar Kontakt, aber nicht mehr so viel." Sie habe sich deshalb allein gefühlt und sich ein wenig distanziert. Peter bestätigte: "Ja, das merken wir gerade bei uns selbst." Die Situation habe "Platz für Spekulationen" gelassen, räumte er ein – woraufhin Yvonne zugab, diese selbst gestreut zu haben. Beide sprachen zudem darüber, wie sie Besuche künftig besser planen und Flüge langfristiger buchen könnten, um Kosten zu sparen. "Ja, wir arbeiten dran. Klar, wir gucken, dass wir da 'ne Verbesserung hinbekommen", so Peter.

Erst Anfang Mai hatte Yvonne beim "Bild-Renntag" in Gelsenkirchen ohne Peter das Liebes-Aus öffentlich gemacht – Peter war zwar vor Ort, doch das Paar zeigte sich getrennt. Ein Comeback schloss sie damals eigentlich aus. Ob die beiden nun tatsächlich doch zusammen sind, ließen sie auch im Podcast offen. In den Kommentaren zeigen sich viele Follower nach wie vor verwirrt über den aktuellen Stand der Beziehung.

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Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, Mai 2025

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Imago Peter Klein beim Bild-Renntag 2026

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Imago Yvonne Woelke beim BILD-Renntag 2026 auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen