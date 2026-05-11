Liebesgerüchte: Ist Lindsey Vonn mit diesem Skistar liiert?

Neue Gerüchte um Ski-Legende Lindsey Vonn (41): Die Amerikanerin soll sich dem französischen Skifahrer Matthieu Bailet annähern. Auf Fotos, die People vorliegen, wurden die beiden gemeinsam in New York City gesichtet – zunächst beim Shoppen im Stadtteil Soho, dann zusammen in der U-Bahn auf dem Weg Richtung Broadway. Dort tauchten Lindsey und der 30-Jährige am Sonntag, den 10. Mai, schließlich backstage beim Musical "The Outsiders" auf. Eine Quelle bestätigte nun gegenüber dem Magazin: "Sie lernen sich näher kennen."

Vonn war zu dem Zeitpunkt ohnehin in New York, da sie in der Woche davor bei der Met Gala zu Gast war. Auch in den sozialen Medien scheint zwischen den beiden die Chemie zu stimmen: Lindsey hinterließ einen flirtenden Kommentar unter einem Oben-ohne-Foto von Matthieu auf Instagram. Es ist das erste Mal seit ihrer Trennung von Geschäftsmann Diego Osorio im Jahr 2025, dass die Sportlerin mit einem neuen Partner in Verbindung gebracht wird. Im Februar 2025 hatte sie das Liebes-Aus bestätigt und gegenüber People erklärt: "Der Valentinstag wird für mich dieses Jahr ein bisschen anders aussehen. Aber ich habe meine zwei Hunde, also werden die meine Valentins-Dates sein."

Zuletzt stand Lindsey vor allem wegen ihrer Rückkehr bei den Olympischen Winterspielen 2026 im Rampenlicht, bei der sie stürzte und sich das linke Bein brach. Gegenüber People sprach sie offen über den Druck, dem sie dabei ausgesetzt war: "Es ist schwer, eine dicke genug Haut zu haben, um nicht gegen jeden anzukämpfen, der dir sagen will, was du tun sollst, oder wie du es tun sollst, oder der dir sagt, du hättest irgendetwas anders machen sollen – wenn es vielleicht fünf Menschen auf der Welt gibt, die den Druck, unter dem ich stand, überhaupt verstehen." Inzwischen ist sie aus dem Rollstuhl raus und bewegt sich mit Krücken und einem Gehstock fort. Den Sommer hat sie bereits fest im Blick: "Ich will einen guten Sommer haben und mich von allem ein bisschen abkoppeln", so Lindsey.

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Getty Images Lindsey Vonn bei den ESPY Awards, 2025

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Getty Images Matthieu Bailet beim Super-G des Weltcups in Val Gardena, 2025

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Getty Images Lindsey Vonn bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York City