Comeback des Jahres: Spotify-Rekord für Justin Bieber

Justin Bieber (32) ist zurück – und das mit voller Wucht. Nach seinen zwei Headliner-Auftritten beim Coachella Festival im April 2026 erlebt der kanadische Sänger ein beeindruckendes Streaming-Comeback, wie unter anderem Rolling Stone berichtet. Am 3. Mai 2026 kletterte Justin auf Spotify auf über 140,3 Millionen monatliche Hörer und überholte damit Bruno Mars (40), der zu jenem Zeitpunkt rund 136 Millionen monatliche Hörer vorweisen konnte. Es war der erste Platz eins für ihn auf der Plattform seit 2021 – und sein erster großer Bühnenauftritt seit vier Jahren.

Besonders auffällig bei den Streamingzahlen: Nicht nur neue Songs profitieren von dem Hype, sondern vor allem Justins älterer Katalog. Das Duett mit Nicki Minaj (43) "Beauty And A Beat" aus dem Jahr 2012 sammelte allein zwischen den beiden Coachella-Wochenenden über 75 Millionen globale Streams. "Baby" kam im selben Zeitraum auf rund 40 Millionen Streams, "Sorry" auf 36 Millionen und "Love Yourself" auf knapp 34 Millionen. Insgesamt schafften es 21 seiner Songs in die globale Spotify Top 200. In der Woche bis zum 23. April wurden rund 431 Millionen globale Spotify-Streams gemessen – ein Anstieg von etwa 1.800 Prozent gegenüber dem wöchentlichen Durchschnitt vor dem Festival.

Justins Coachella-Auftritte selbst sorgten für gemischte, aber intensive Reaktionen. Statt aufwendiger Bühnenshow setzte der Musiker auf Minimalismus: ein Laptop, Archivaufnahmen aus seiner Karriere und Kindheitsvideos. Gastauftritte von Billie Eilish (24), SZA und The Kid Laroi (22) sorgten für zusätzliche Aufmerksamkeit. Das Comeback ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, wie lange Justin von der großen Bühne ferngeblieben war. Seine "Justice World Tour" hatte er 2022 wegen gesundheitlicher Probleme abgesagt – unter anderem litt er an den Folgen einer Ramsay-Hunt-Erkrankung, die ihn zeitweise mit einer Gesichtslähmung konfrontierte. Seinen letzten Platz eins bei den monatlichen Spotify-Hörern hatte er 2021 belegt, als er nach dem gemeinsamen Hit "Stay" mit The Kid Laroi rund 83 Millionen monatliche Hörer erreicht hatte.

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Instagram / lilbieber Justin Bieber auf der Coachella-Bühne, 2026

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Getty Images Merchandise im Justin Biebers Store beim Coachella-Festival 2026 in Indio, fotografiert von Valerie Macon

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ActionPress Justin Bieber und Usher im Jahr 2013