Nick Pasqual wegen versuchten Mordes an Ex verurteilt

Schauspieler Nick Pasqual ist von einem Geschworenengericht in Los Angeles wegen versuchten Mordes an seiner Ex-Freundin Allie Shehorn schuldig gesprochen worden. Das Urteil fiel laut E! Online am 8. Mai. Dem 36-Jährigen, bekannt aus der Erfolgsserie "How I Met Your Mother", wurden zudem auch schwere Vergewaltigung, Körperverletzung gegenüber einer Partnerin sowie Einbruch im ersten Grad zur Last gelegt – in allen Punkten befand ihn die Jury für schuldig. Die Urteilsverkündung mit dem Strafmaß ist für den 2. Juni angesetzt. Nick droht dabei im schlimmsten Fall eine lebenslange Haftstrafe in einem kalifornischen Staatsgefängnis.

Die Anklage wirft ihm vor, im Mai 2024 in das Haus von Allie im Stadtteil Shadow Hills eingebrochen zu sein und sie dort mehrfach mit einem Messer attackiert zu haben. Nach dem Angriff soll Nick die Flucht ergriffen haben, wurde jedoch an einem Grenzübergang in Texas zwischen den USA und Mexiko festgehalten. Wie E! News berichtete, hatte Allie wenige Tage vor dem Angriff eine einstweilige Verfügung gegen Nick erwirkt. In ihrem Antrag auf diese Verfügung hatte sie ihn außerdem beschuldigt, sie im April 2024 vergewaltigt und gewürgt sowie im Januar desselben Jahres mit einem Gürtel geschlagen zu haben.

Nach dem Vorfall im Mai 2024 hatte der damalige Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles County, George Gascón, öffentlich Stellung bezogen. "Meine Gedanken und mein tief empfundenes Mitgefühl gelten dem Opfer dieses schrecklichen Vorfalls", erklärte er. Zugleich machte er ein Versprechen: "Wir werden sicherstellen, dass die für diese ungeheuerliche Tat verantwortliche Person zur Rechenschaft gezogen wird." Nick hatte zunächst auf nicht schuldig plädiert.

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Imago Nick Pasqual bei der Premiere von "The Road" im Grauman’s Chinese Theatre in Hollywood, 4. November 2009

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Instagram / allieshehornart Allie Shehorn, Ex-Freundin von Nick Pasqual

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Imago Nick Pasqual bei der Gala-Vorführung von "The Road", 4. November 2009

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