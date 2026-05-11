Nur mit Kids: Nicole Kidmans erster Muttertag nach Trennung

Zum ersten Muttertag nach ihrer Trennung von Keith Urban (58) hat Nicole Kidman (58) einen rührenden Moment mit ihren Töchtern geteilt. Die Schauspielerin postete auf Instagram ein altes Foto von sich mit Sunday Rose Kidman und Faith Kidman, die sie gemeinsam mit dem Countrysänger hat. Auf dem Bild trägt Nicole eine der Töchter huckepack, während sie die andere liebevoll anschaut – alle drei in hellen, aufeinander abgestimmten Outfits, umgeben von Natur. "An meine wunderschönen Mädchen: Die größte Freude ist es, eure Mutter zu sein. Einen schönen Muttertag an alle Mütter der Welt", schrieb die 58-Jährige dazu.

Kurz vor diesem besonderen Muttertag hatten Nicole und ihre Tochter Sunday gemeinsam auf dem roten Teppich der Met Gala gestanden – die Schauspielerin war in diesem Jahr Co-Chair des Events. Sunday begleitete ihre Mutter als Plus-one, obwohl die Veranstaltung eigentlich nur für Gäste ab 18 Jahren zugänglich ist. In einem üppigen, trägerlos geschnittenen Kleid in Rosa und Lila mit Blumenprint machte die Jüngste einen souveränen Eindruck. "Ich wollte damit so etwas wie das Aufblühen symbolisieren – es ist meine erste Met", erklärte Sunday gegenüber Vogue. Nicole selbst erschien in einem tiefrot glitzernden Chanel-Abendkleid und schwärmte auf dem Teppich von ihrer Tochter: "Sie war durch und durch so ruhig. Sie muss morgen früh um 8 Uhr in der Schule sein."

Neben Sunday und Faith ist Nicole auch Mutter von Bella und Connor, die aus ihrer früheren Ehe mit Tom Cruise (63) stammen. Mit Keith Urban war sie 19 Jahre verheiratet, bevor die Trennung vergangenen September offiziell bestätigt wurde. Einem dem Magazin People bekannten Insider zufolge ist Nicole sehr eng mit ihren jüngeren Töchtern verbunden: "Nicole hat eine ganz besondere Beziehung zu beiden Töchtern. Sie war immer sehr präsent." Auch Sunday und Faith selbst machen inzwischen erste Schritte in der Modewelt: Sunday gab im Oktober 2024 ihr Laufstegdebüt bei der Paris Fashion Week, Faith war bereits gemeinsam mit ihrer Mutter in einer Beautykampagne zu sehen.

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Getty Images Nicole Kidman bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Sunday Rose Kidman Urban und Nicole Kidman bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Bei der Premiere von "Margo's Got Money Troubles" in New York