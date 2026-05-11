Gemeinsames Kind: Jake Halls Ex widmet ihm rührende Worte

Realitystar Jake Hall ist mit nur 35 Jahren völlig überraschend gestorben. Nun meldet sich seine Ex-Partnerin Misse Beqiri mit einer bewegenden Botschaft zu Wort. Auf Instagram schreibt sie: "Ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals schreiben muss, und schon der Schmerz, diese Worte niederzuschreiben, ist kaum zu ertragen." In ihrem langen Statement, in dem sie ihre fassungslose Trauer beschreibt, geht sie vor allem auf die gemeinsame Tochter River ein. Jake wurde am 6. Mai während eines Aufenthalts auf Mallorca leblos in einer Villa gefunden. Wie verschiedene spanische Medien übereinstimmend berichten, wies er Kopfverletzungen auf. Laut der Zeitung Ultima Hora fanden Ermittler zudem Glassplitter einer Glastür in seiner Brust.

In ihrem emotionalen Nachruf auf Jake schreibt Misse: "Du solltest niemals gehen. Mein Herz ist gebrochen, und das unserer Tochter auch. Du hast jeden Raum erhellt – dein Lächeln, dein Charme, deine Energie, die die Luft erfüllte." Sie ergänzt: "Du wurdest von so vielen Menschen so tief geliebt, und zu sehen, wie groß die Liebe für dich ist, ist zugleich herzzerreißend und wunderschön." Über River schreibt sie: "Gemeinsam haben wir das schönste Mädchen geschaffen, das du mehr geliebt hast als alles auf der Welt. Deine Liebe zu ihr war so stark, dass sie mir fast Angst machte, weil ich wusste, dass du für sie alles tun würdest." Dann richtet sie ein Versprechen an Jake: "Ich verspreche, River sicher, geliebt und in der Art von Liebe zu behüten, die du so mühelos gegeben hast."

Jake wurde durch The Only Way Is Essex bekannt, Misse durch "Ladies of London". 2018 verlobten sie sich, später trennten sie sich wieder. Als Eltern ihrer gemeinsamen Tochter River blieben sie jedoch eng verbunden. In ihrem Nachruf erinnert die Realitydarstellerin auch an persönliche Seiten von Jake: "Die Art, wie du Musik geliebt hast, wie tief du jeden Klang gefühlt hast, deine Kreativität, dein Verstand, dein Geist", schreibt sie. Zudem betont sie: "Du hast deine Mini-Version hinterlassen, unsere River, und dafür sind wir für immer dankbar."

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Instagram / jakehall Jake Hall mit seiner Tochter, Mai 2026

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Getty Images Jake Hall bei der amfAR Gala Cannes 2025 im Hotel du Cap-Eden-Roc in Cap d'Antibes

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Instagram / jakehall Jake Hall, Februar 2026