Schock: Versuchter sexueller Übergriff bei Hayden Panettiere

Hayden Panettiere (36) hat offen über ein traumatisches Erlebnis aus ihrer Jugendzeit gesprochen. Die Schauspielerin war zu Gast in der aktuellen Folge von Jay Shettys (38) Podcast "On Purpose with Jay Shetty" und schilderte dabei einen erschütternden Vorfall, der sich ereignete, als sie gerade einmal 18 Jahre alt war. Damals befand sie sich auf einem Boot, als eine Vertrauensperson sie in einen sehr kleinen Raum führte – und sie ins Bett neben einen unbekleideten Mann legte. "Sie legte mich körperlich in das Bett neben diesen nackten Mann, der sehr berühmt war", berichtete Hayden im Podcast. Der Mann habe sich dabei verhalten, "als wäre das für ihn ein ganz normaler Tag."

Hayden beschrieb den Moment als "schockierend" und zutiefst beunruhigend. Sie habe zunächst geglaubt, einen unbeschwerten Abend zu verbringen – von dem, was folgte, hatte sie keine Ahnung. "Es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass so etwas passieren würde", sagte sie. "Es hat mich völlig überrascht." Als ihr klar wurde, dass sie in Gefahr war, befand sie sich buchstäblich auf hoher See – eine Flucht vom Boot war unmöglich. Stattdessen habe sie ihren Instinkten vertraut: "Dieser Löwe in mir, dieses Feuer in mir – die Haare auf meiner Haut standen auf und ich wurde wild. Ich dachte: Das passiert nicht." Sie floh aus dem Raum und versuchte, sich auf dem Boot zu verstecken. Besonders schmerzhaft war für sie dabei der Vertrauensbruch: Die Person, die sie in diese Situation gebracht hatte, habe sie als Beschützerin betrachtet. "Wenn man wirklich jemanden findet, dem man vertraut, klammert man sich mit aller Kraft an diese Person und fühlt sich so glücklich", erklärte sie. "So verraten zu werden ist einfach ein schreckliches Gefühl."

Den Vorfall schildert die Schauspielerin auch in ihren Memoiren "This Is Me: A Reckoning", die am 19. Mai erscheinen. Den Podcast-Auftritt nutzte Hayden zudem, um über ihre damalige Selbstwahrnehmung zu reflektieren. Obwohl sie sich mit 18 bereits als reif und entscheidungsfähig gesehen habe, sei ihr heute klar, wie verletzlich sie damals tatsächlich gewesen sei. "Wissenschaftlich gesehen entwickeln sich die Frontallappen erst mit 25, 26 Jahren", so die Schauspielerin. "Also war ich, auch wenn ich das Gefühl hatte, gesunde und sichere Entscheidungen treffen zu können, gar nicht in der Lage, vollständig wahrzunehmen, was um mich herum vorging." Hayden ist einem breiten Publikum vor allem durch ihre Rolle in der Superheldenserie "Heroes" bekannt und spielte später die Hauptrolle in der Musikserie "Nashville". Zudem war sie eine Zeit lang mit Wladimir Klitschko (50) liiert. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter.

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Getty Images Hayden Panettiere, Schauspielerin

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Getty Images Hayden Panettiere, Hollywoodstar

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Getty Images Wladimir Klitschko und Hayden Panettiere, Juni 2014