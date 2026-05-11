Sind sie und Micha getrennt? Gloria Schwesinger klärt auf

Sind Gloria Schwesinger (33) und ihr Partner Micha wirklich getrennt? Diese Frage hat in den vergangenen Tagen die Fans der beiden Realitystars beschäftigt. Denn der Grund für die Gerüchte war zunächst kaum zu übersehen: Gemeinsame Fotos verschwanden plötzlich aus den Profilen der beiden und sie entfolgten sich gegenseitig in den sozialen Netzwerken. Nun hat sich Gloria in ihrer Instagram-Story erneut zu Wort gemeldet – diesmal mit einer klaren Aussage zur Frage aller Fragen.

"Meinem inneren Kreis hier schulde ich ja ne Antwort, weil mega viele sich hier Sorgen machen. Wir sind NICHT getrennt", schreibt Gloria in der Story. Damit ist die Trennung zwar vom Tisch – doch dabei lässt sie es nicht. Denn offenbar haben einige Frauen die vermeintliche Single-Meldung gleich als Einladung gesehen und Micha direkt angeschrieben. Das kommentiert Gloria mit deutlichen Worten und lässt dabei ihrem Spott freien Lauf: "Aber witzig, wie gleich irgendwelche F*** ihm schreiben, wenn er Single ist, soll er sich melden. Wie läufige Hündinnen. Cringe."

Vor wenigen Tagen ließ Gloria die Spekulationen bewusst offen. Ihre Follower ließ sie auf Instagram lediglich wissen, dass sie zur aktuellen Situation nichts sagen wolle. Gleichzeitig stellte sie klar, dass etwaige Differenzen zumindest nichts mit einer TV-Show zu tun hätten – und verwies auf ihre Teilnahme bei Prominent getrennt. Worum es bei dem Zwist zwischen ihr und Micha wirklich ging, haben die beiden bislang nicht verraten.

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RTL Micha und Gloria von "Das Sommerhaus der Stars" 2024

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Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac mit ihrem Partner Michael, August 2024

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Instagram / gloriaschwesinger Micha und Gloria Schwesinger, Juni 2025