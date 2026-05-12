Kylie Jenners Tochter Stormi (8) modelt in neuer Kampagne

Kylie Jenner (28) hat auf Instagram Kampagnenfotos ihrer Tochter Stormi Webster (8) geteilt – und die Achtjährige macht dabei eine beeindruckende Figur. Die Bilder zeigen Stormi in der neuen "Born in LA"-Kollektion von Kylies Modelabel Khy. Die Kleine trägt darauf eine oversized Denim-Jacke, weiße Jeans und ein Shirt aus eben jener Kollektion. Die stolze Mama konnte sich in den Kommentaren unter dem Beitrag nicht zurückhalten und schwärmte schlicht: "Mein Baby."

Die "Born in LA"-Kollektion wurde bereits im April veröffentlicht. Laut einer Pressemitteilung soll sie das Label Khy als eigenständige Modemarke etablieren – weg von den Kollaborationen, die das Unternehmen bislang geprägt haben. Stormi ist damit nicht nur Tochter der Gründerin, sondern auch offizielles Gesicht der neuen Ausrichtung des Modelabels.

Dass Mutter und Tochter eine enge Bindung teilen, zeigt sich immer wieder auf Social Media. In der Vergangenheit veröffentlichte Kylie gemeinsame TikTok-Videos mit Stormi – darunter eine gemeinsame Nightcare-Routine in passenden Schlafanzügen und ein Make-up-Tutorial. Auch abseits der Kamera scheint die Mode bei Stormi schon früh zu einem echten Interesse geworden zu sein. Für Kylie ist die Mutterrolle ohnehin die wichtigste in ihrem Leben. "Egal, was ich gerade durchmache, wie ich aussehe oder was das Internet an dem Tag über mich schreibt", sagte sie gegenüber dem Magazin British Vogue im Jahr 2024, "ich komme nach Hause und meine Kinder lieben mich bedingungslos." Neben Stormi ist Kylie auch Mutter von Sohn Aire, den sie wie Stormi mit ihrem Ex Travis Scott (35) hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner und Stormi Webster, Jubiläum von Kylie Cosmetics

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi Webster im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner