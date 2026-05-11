Nach Trennung: Mel Gibson turtelt mit Schauspielerin in Rom

Mel Gibson (70) scheint das Single-Leben in vollen Zügen zu genießen! Der Hollywoodstar wurde jetzt in Rom an der Seite der italienischen Schauspielerin Antonella Salvucci gesichtet – und die beiden wirkten dabei alles andere als zurückhaltend. Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen das Duo beim Küssen, Umarmen und Schmusen, während sie gemeinsam durch die "Ewige Stadt" schlenderten. Den Abend starteten die beiden mit einem Meeresfrüchte-Dinner im Restaurant Micalusi Real Fish, bevor Antonella ihren Begleiter auf eine nächtliche Tour durch Rom mitnahm.

Dabei machten Mel und Antonella unter anderem am Aussichtspunkt Zodiac Halt – von den Römern liebevoll als "Lover's Driveway" bezeichnet, quasi der italienische Knutschpunkt. Aber auch dort hörte die romantische Stadtführung noch nicht auf: Die beiden kamen sich auch am Fontanone, dem berühmten Brunnen auf dem Gianicolo-Hügel, näher. Gemeinsam kehrten sie schließlich in ihr Hotel zurück. Wie ernst es zwischen den beiden ist, ist bislang nicht bekannt.

Für Mel ist es einer der ersten öffentlichen Auftritte an der Seite einer neuen Frau, seit seine langjährige Beziehung zu Rosalind Ross zu Ende gegangen ist. Der Schauspieler hatte vor einigen Monaten bestätigt, dass er und die Drehbuchautorin nach rund neun gemeinsamen Jahren getrennte Wege gehen. Die beiden verbindet weiterhin ihr gemeinsamer Sohn, für den sie sich nach eigenen Angaben weiterhin zusammen einsetzen wollen. Insgesamt ist Mel bereits Vater mehrerer Kinder aus früheren Beziehungen und pflegt engen Kontakt zu seiner großen Patchworkfamilie. Wie sich die Verbindung zu Antonella entwickelt, ist noch unklar, doch privat scheint der Hollywoodstar nach der Trennung wieder offen für neue Nähe zu sein.

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Imago Mel Gibson, September 2025

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Getty Images Antonella Salvucci auf dem roten Teppich bei den David di Donatello 2026 in Rom

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Getty Images Mel Gibson mit seinen Kindern Lucia und Lars