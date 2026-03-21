Ein Date? Jannik Kontalis und Yonca treffen sich zum Dinner

Jannik Kontalis (29) und Yonca Hagen sorgen für Spekulationen: Die beiden Social-Media-Stars, die bereits im vergangenen Jahr die Liebesgerüchteküche zum Brodeln gebracht hatten, scheinen sich wieder näherzukommen. In ihren Instagram-Storys teilten die beiden Aufnahmen, die darauf schließen lassen, dass sie offenbar wieder miteinander ausgehen. Auf den Bildern ist jeweils derselbe reichlich gedeckte Tisch in einem Restaurant zu sehen, mit identischem Essen und gleichem Geschirr. In Yoncas Story ist zudem ihr Kind zu sehen. Kommentare zu den vielsagenden Postings lieferten die beiden jedoch nicht.

Die aktuellen Bilder erinnern viele Fans an die potenzielle Kennenlernphase der Netzstars im vergangenen Jahr. Im Herbst hatten Jannik und Yonca mit gemeinsamen Fotos und Clips immer wieder für Flirtgerüchte gesorgt, bevor der Kontakt plötzlich nach wenigen Wochen abbrach. Die beiden zeigten sich nicht mehr gemeinsam und gaben auch sonst keine Hinweise mehr darauf, dass sie Zeit miteinander verbringen würden. Doch das scheint sich nun geändert zu haben. Die aktuellen Instagram-Storys lassen jedenfalls vermuten, dass die beiden wieder Kontakt haben und gemeinsam unterwegs sind.

Es ist nicht das erste Mal, dass Jannik und Yonca mit ähnlichen Social-Media-Beiträgen für Aufsehen sorgen: Vor wenigen Wochen nahmen die beiden ihre Follower mit auf einen Kurztrip nach Den Haag. Auffälligerweise waren beide an genau den gleichen Orten unterwegs. Ob es sich bei den beiden nur um eine Freundschaft handelt oder mehr dahintersteckt, haben sie bislang nicht verraten. Die Influencer hatten ihre Dates im vergangenen Jahr auf Social Media noch recht offen gezeigt, bevor im Herbst plötzlich Funkstille herrschte und sie sich sogar auf Instagram entfolgten.

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Instagram / yoncahagen Influencerin Yonca Hagen und Realitystar Jannik Kontalis, September 2025

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Instagram / yoncahagen Yonca Hagen, Influencerin

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Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Realitystar

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