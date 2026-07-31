Provokation? Jannik Kontalis nutzt Toms Foto als TikTok-Bild

Realitystar Jannik Kontalis (29) sorgt jetzt für Aufsehen: Der 29-Jährige hat sein TikTok-Profilbild geändert – und statt eines eigenen Fotos ist dort nun das Gesicht von Tom Kaulitz (36) zu sehen. Bei dem Bild handelt es sich offenbar um eine Aufnahme des Tokio Hotel-Stars bei einem roten Teppich-Auftritt. Das Ganze kommt nicht von ungefähr, denn die beiden liegen seit der Ausstrahlung der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" im Clinch. Ob Jannik mit dieser Bildwahl bewusst eine Provokation in Richtung Tom sendet, bleibt bislang offen. Weder er selbst noch der Ehemann von Heidi Klum (53) haben sich öffentlich zu der auffälligen Aktion geäußert.

Schon vor einer Woche schoss Jannik in einer Instagram-Fragerunde gegen Tom und machte seinem Frust Luft. Besonders hart traf ihn offenbar, dass dieser ihn und seine Freunde in der Netflix-Doku "Assi aus Deutschland" genannt hatte. "Ach, ich bin euch ehrlich: Ich bin einfach so enttäuscht von Tom. Ich war immer ehrlich, zuvorkommend und war immer da, egal wie weit der Weg war", schrieb Jannik. Und er setzte nach: "Mir immer ins Gesicht gegrinst, auf dem Oktoberfest auf den Tischen getanzt, aber hintenrum dann so was sagen. Nimm mich zur Seite und sag's mir ins Gesicht."

Zuletzt bekam aber auch Toms Zwillingsbruder Bill (36) ordentlich sein Fett weg. In Instagram-Storys schoss Jannik nach der Flirt-Geschichte aus "Kaulitz & Kaulitz" plötzlich gegen den Sänger. Der Realitystar klagte darüber, er habe wegen seines Auftritts in der Netflix-Serie "viel Hass" abbekommen. In Richtung Bill stichelte er: "Bill hingegen erzählt fast in jedem Podcast, wie viele Leute er gleichzeitig datet." Dann legte er nach: "Er hat sogar in der Netflix-Serie gesagt, dass er mit 40 Männern gleichzeitig schreibt, und das wird normalisiert und für schön empfunden. Und dann aber rumheulen, wenn man immer noch allein ist. Tut mir leid, ich kann's nicht ernst nehmen."

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Imago / Tai Ngo, Imago / Eventpress Kochan Collage: Jannik Kontalis und Tom Kaulitz

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Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

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Instagram / thecandycrash Jannik Kontalis, Bill Kaulitz, Giuliano Lorenzo Hediger und weitere Promis auf Bills Poolparty in LA