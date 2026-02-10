Läuft da wieder was? Jannik Kontalis mit Yonca im Urlaub

Vor einigen Monaten sorgten Jannik Kontalis (29) und Yonca Hagen für Schlagzeilen. Die beiden Influencer dateten sich – und machten daraus auf Social Media kein Geheimnis. Im Herbst vergangenen Jahres schien dann aber alles wieder aus und vorbei zu sein, es gab keine gemeinsamen Postings mehr und sie entfolgten sich auch auf Instagram. Gibt es nun etwa ein Comeback? Ein Blick in ihre aktuellen Storys deutet jedenfalls darauf hin: Sowohl Jannik als auch Yonca und ihre Tochter unternehmen gerade einen Kurztrip nach Den Haag in den Niederlanden – und posten auffälligerweise von genau den gleichen Orten.

"Sind für zwei Tage ans Meer gefahren! Auch wenn keine Saison ist, tut es gut, mal was anderes zu sehen", schreibt Jannik zu dem Foto einer Autobahn. Wer mit "wir" gemeint ist, verrät er dort nicht. Später teilt er Aufnahmen des Hotels, eines Riesenrads am Strand und eines Restaurants. Das Hotelzimmer, aus dem die Streamerin postet, sieht genauso aus wie das von Jannik. Auch in ihrer Story finden sich Aufnahmen des Riesenrads und des Restaurants und ein Foto mit ihrer Tochter in einer Kulisse, in der am selben Abend auch ein Foto des ehemaligen Make Love, Fake Love-Stars entstand.

Ob sie ihre Fans aufklären werden oder die Community im Dunkeln lassen, bleibt abzuwarten. Mit ihrer früheren Dating-Phase gingen der 29-Jährige und die alleinerziehende Mama ziemlich offen um. Auf subtile Hinweise folgten damals nach wenigen Tagen eindeutige gemeinsame Fotos – im September 2025 bestätigte Jannik gegenüber RTL ihre Kennenlernphase ganz offiziell.

Instagram / yoncahagen Influencerin Yonca Hagen und Realitystar Jannik Kontalis, September 2025

Instagram / yoncahagen Yonca Hagen und ihrer Tochter in Den Haag, Februar 2026

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis in Den Haag, Februar 2026

